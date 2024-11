Le domande frequenti sul bonus Natale 2024 si aggiornano. Recentemente sono state apportate delle modifiche importanti al Decreto Legge numero 167 e risalenti al 2024, che hanno permesso di includere come beneficiari anche i lavoratori che non hanno nessun coniuge a loro carico.

Si aggiornano a questo proposito le informazioni contenute sul sito dedicato alla pubblica amministrazione, NoiPA, facendo riferimento sia alle richieste che ai requisiti necessari per godere della gratifica natalizia da corrispondere insieme alla 13esima mensilità.

Bonus Natale 2024: le nuove istruzioni per riceverlo

Il bonus Natale 2024 fissa delle scadenze specifiche e le suddivide per dipendenti NoiPA e dipendenti appartenenti alla Sanità pubblica: le domande online per i primi vanno trasmette entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2024, mentre per il personale sanitario entro mercoledì 27 novembre.

Tra le novità rientrano tre nuovi requisiti da dover soddisfare per poter ricevere l’indennità natalizia insieme alla 13esima mensilità: una RAL massima di 28.000€, l’importa lorda deve superare la detrazione Irpef e dev’essere proporzionata ai giorni effettivamente lavorati ed infine dev’esserci almeno un figlio a carico (indipendentemente che sia riconosciuto, affidato oppure adottivo).

Le risposte alle domande più comuni sul Bonus Natale 2024

Le FAQ sul bonus Natale 2024 si arricchiscono di nuovi quesiti, e noi abbiamo provveduto ad elencarli qui di seguito:

Quali sono i requisiti reddituali da soddisfare per ricevere il bonus?

– La RAL massima è fissata a 28.000€, mentre sono esclusi i redditi assimilati al lavoro dipendente (come da articolo 50 del TUIR). Il bonus viene corrisposto in maniera automatica?

– No, il bonus Natale 2024 dev’essere necessariamente richiesto dal datore di lavoro oppure facendo riferimento ai canali preposti. Come si richiede il bonus?

– I dipendenti NoiPA possono usufruire della sezione Self-Service reperibile all’interno della propria area personale. Cosa succede se si invia la richiesta dopo la scadenza del 2024?

– I beneficiari possono far richiesta nella dichiarazione dei redditi del 2025. Quando arriva il bonus Natale 2024?

– Insieme alla tredicesima mensilità. Il calcolo del bonus tiene conto del periodo lavorato?

– Sì, il conteggio è effettuato sui giorni realmente lavoratori nel 2024. I parametri sono quelli considerati da NoiPA. Il bonus incrementa il reddito totale?

– No, la gratifica natalizia non forma il reddito IRPEF. Il bonus vale anche in caso di divorzio o separazione?

– Sì, l’ampliamento dei beneficiari ora considera chi non ha un coniuge a carico. Il bonus può essere cumulato con l’Assegno Unico e Universale?

– Sì, non esiste incompatibilità tra le due misure. Nel caso il bonus spetti ad entrambi i coniugi, chi lo riceverà?

– L’incentivo può essere elargito soltanto ad uno dei due coniugi, dunque in fase di richiesta va inserito un solo codice fiscale del convivente o del coniuge beneficiario. Come fare se i dati personali non risultassero aggiornati sul portale NoiPA?

– Si può andare in “Gestione Familiari a carico e Detrazioni” e poi far click sul menù “Servizi” così da aggiornare tutte le informazioni.

