Il bonus per i diplomati con 100 e lode consiste nell’ottenimento di un importo pari a 615€ ma suddiviso in due tranche. La prima corrisponde alla Carta del Merito (per un valore complessivo di 500€), la seconda in un incentivo economico extra pari a 115€.

La richiesta per il loro ottenimento sarà completamente digitale, dunque non occorre presenziare presso alcun ente. Naturalmente il bonus prevede delle condizioni specifiche da dover rispettare, tra cui la scadenza della Carta del Merito e l’iter in cui fare richiesta.

Bonus per i diplomati con 100 e lode: come funziona

Il bonus per i diplomati con 100 e lode viene elargito in un massimo di 615€. L’incentivo viene corrisposto tramite due soluzioni:

Carta del Merito: la sua erogazione (dal valore di 500€) prevede la crescita personale dello studente attraverso l’acquisto di ticket culturali, attività formative, libri e corsi inerenti allo studio. Bonus extra di 115€: al raggiungimento della lode gli studenti saranno premiati con un compenso extra di 115€ erogato direttamente dal loro istituto scolastico.

Per richiedere la Carta del Merito lo studente che ha conseguito il diploma di maturità con 100 e lode dev’essere iscritto in una piattaforma del Ministero ed essere in possesso di uno dei metodi di autenticazione digitale (CIE, CNS oppure SPID).

Nei siti ministeriali viene predisposto un modulo da essere compilato e inoltrato all’organismo competente. Una volta verificato il reale voto del diploma di maturità i due bonus saranno corrisposti tempestivamente.

Agevolazioni e utilizzo del bonus

Mentre la Carta del Merito e il bonus extra possono essere utilizzati per comprare materiale didattico, libri di testo scolastici, corsi di formazione e biglietti inerenti alle attività educative (con scadenza al 31 dicembre 2024), sono previste ulteriori agevolazioni sempre inerenti al loro percorso formativo.

Nello specifico è possibile godere di sconti e agevolazioni per il trasporto pubblico, conseguire borse di studio ITS e universitarie e contributi economici per iniziare e completare i percorsi mirati al benessere mentale.

Con i bonus per i diplomati con 100 e lode il Ministero vuole premiare gli studenti più meritevoli che hanno saputo distinguersi dagli altri per l’impegno e il risultato massimo ottenuto.