BUSCADERO DAY/ In ricordo di Paolo Carù il giornale continua a vivere

L’improvvisa morte di Paolo Carù, lo scorso 14 giugno, ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati di dischi, in particolare i vinili, e di musica rock. Il suo negozio di dischi a Gallarate, attivo fin dalla fine degli ani 60, era il punto di riferimento per tutta Italia per chi amava un certo tipo di musica, quella che oggi viene definita “Classic Rock”, ma anche i songwriter texani, i virtuosi del bluegrass, i bluesmen, che qui trovavano dischi di importazione altrimenti difficilmente reperibili in Italia.

Non solo: Paolo Carù, dopo aver fondato Il Mucchio Selvaggio, nel 1980 aveva fondato un’altra rivista rock, Il Buscadero, e con entrambe ci aveva fatto conoscere un universo di musica in anteprima.

Non sappiamo cosa ne sarà del negozio, ma intanto abbiamo ricevuto la buona notizia che il “Busca”, come lo chiamavano i suoi tanti lettori, proseguirà, grazie agli sforzi dei giornalisti che ne fanno parte e di altri appassionati. Un comunicato stampa infatti dice così: “Con entusiasmo, orgoglio e commozione annunciamo l’uscita in edicola nei prossimi giorni del numero di luglio/agosto di cui vi sveliamo in anteprima la copertina. Ci sarà un lungo ricordo di Paolo, ora e per sempre la guida spirituale anche del Busca del futuro”.

Questa notizia, e il ricordo di Paolo, verranno celebrati il prossimo 21 luglio nell’annuale Buscadero Day che da qualche anno si tiene nel Parco Bernini di Ternate in provincia di Varese, sul lago di Comabbio.

Ci saranno tavole rotonde coi giornalisti del Buscadero e oltre 20 band che si alterneranno su tre palchi dalle 12 alle 24. Tutto a ingresso libero.

E per la prima volta il Buscadero Day approderà anche al Sud, per dare la possibilità a lettori di altre regioni di partecipare al lungo saluto in musica al nostro Paolo Carù.

Il 25 luglio il Buscadero Day farà tappa all’Arena Spartacus di Santa Maria Capua Vetere (Ce) con il concerto della violinista di Bob Dylan e della Rolling Thunder Review, Scarlet Rivera e di molti ospiti che si alterneranno sul palco. Proprio in Campania, nel 2008, è nato il primo fan club della rivista.

A Ternate, fra i tanti, sono previste esibizioni di David Ford, cantautore inglese; la ex violinista di Bob Dylan Scarlet Rivera; Eileen Rose e la sua band con The Legendary Rich Gilbert (Uncle Tupelo, Steve Wynn, Frank Black, Jack White); dalla Svizzera arriverà il power folk dei The Vad Vuc, figli dei Pogues e dei Modena City Ramblers; Edward Abbiati & The Rattling Chains e il rocker veneto Massimo Priviero.

Anche quest’anno Buscadero scende in campo per lottare contro il Parkinson a fianco dell’Associazione WOODinSTOCK APS da anni impegnata a combattere questa terribile malattia a suon di musica. L’associazione, nata da un’idea di Luca Guenna, è riuscita negli anni a raccogliere e depositare oltre 70.000€ in un fondo dedicato alla ricerca e al supporto ai malati e alle loro famiglie.

