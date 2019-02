Diretta Rapid Vienna Inter/ Streaming video tv: assenza Icardi peserà (Europa League)

Rapid Vienna Inter sarà diretta dall’arbitro tedesco Tobias Stieler: squadre in campo alle ore 18:55 di giovedì 14 febbraio per l’andata dei sedicesimi di Europa League 2018-2019. I nerazzurri speravano di non trovarsi qui: a settembre erano tornati a giocare un girone di Champions League dopo sei anni ma, pur essendo partiti con due vittorie, hanno incredibilmente mancato la qualificazione pareggiando la partita decisiva contro il Psv (a San Siro), beffa acuita dal fatto che il Tottenham non sia andato oltre il pari a Barcellona. Adesso bisognerà valutare quanto l’Europa League sia una priorità per Luciano Spalletti e la società, ma la sensazione è che provare ad arrivare in fondo possa essere utile per non far pesare l’intero fardello di tornare in Champions League sul quarto posto in campionato, visto che le avversarie dirette si sono messe a correre e l’Inter ha avuto un periodo complicato all’inizio del 2019. Il Rapid Vienna è un avversario da non sottovalutare ma certamente inferiore ai nerazzurri; non gioca da metà dicembre e la sua ultima partita l’ha visto perdere 6-1 nel sentitissimo derby contro l’Austria Vienna, risultato che ha fatto precipitare i biancoverdi in ottava posizione. Ci sono insomma tutte le premesse per una doppia sfida abbordabile ma intanto, mentre aspettiamo che la diretta di Rapid Vienna Inter prenda il via, possiamo valutare le scelte dei due allenatori che tra poche ore si sfideranno sul terreno di gioco dell’Allianz Stadion.

La diretta tv di Rapid Vienna Inter sarà riservata ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: i canali cui rivolgersi sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, con la possibilità di acquistare il singolo evento (codice 419744) ma anche di seguire la partita di Europa League in diretta streaming video, attraverso la consueta applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

Per Rapid Vienna Inter, Dietmar Kuhbauer dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1 e anche gli uomini in campo non dovrebbero essere troppo diversi dalle scelte di campionato: a gennaio sono arrivati Grahovac e Badji che possono rappresentare due modifiche, il primo in mediana al fianco di capitan Schwab e il secondo come punta centrale di riferimento. Veton Berisha potrebbe poi prendere il posto di Murg sull’esterno, affiancando il trequartista Knassmullner e confermando Schobesberger come laterale a sinistra; in difesa invece ci aspettiamo i soliti quattro, ovvero Dibon e Barac centrali con Muldur e Potzmann schierati da terzini, il portiere dovrebbe essere Strebinger. Più dubbi per Spalletti, che ha Skrinar e Brozovic squalificati e ha lasciato fuori dalla lista UEFA Gagliardini e Joao Mario: se in difesa Ranocchia e Miranda appaiono favoriti su De Vrij, a centrocampo si preparano Vecino e Borja Valero ma Nainggolan potrebbe fare un passo indietro. Cédric Soares e Asamoah saranno i terzini con Handanovic in porta, poi Candreva e Keita Baldé appaiono favoriti per occupare le corsie offensive, ma la posizione di Nainggolan potrebbe anche liberare uno spazio centrale che l’ex Lazio potrebbe andare a coprire, e potrebbe anche essere così visto che Mauro Icardi non è stato convocato, l’ormai ex capitano non è partito per Vienna e dunque sarà Lautaro Martinez il riferimento avanzato per la squadra nerazzurra.

In Rapid Vienna Inter le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano ovviamente nei nerazzurri i favoriti per la vittoria: vale infatti 1,60 volte la somma giocata il segno 2 per la vittoria esterna, mentre il colpo interno all’Allianz Stadion degli austriaci, regolato dal segno 1, vi farebbe guadagnare una somma pari a 5,75 volte quanto messo sul piatto. Con l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete giocare il segno X, andreste a guadagnare un valore di 3,85 volte la puntata con questo bookmaker.



