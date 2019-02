Diretta Zurigo Napoli/ Streaming video Tv8: una passeggiata? (Europa League)

Zurigo Napoli sarà diretta dall’arbitro serbo Milorad Mazic: alle ore 21:00 di giovedì 14 febbraio, presso lo Stadion Letzigrund, i partenopei scendono in campo per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2018-2019. Reduce dal secondo pareggio nelle ultime tre partite, arrivato a Firenze, il Napoli ha perso nuovamente la presa sulla Juventus e si trova a 11 punti dalla vetta del campionato; già eliminato dalla Coppa Italia, potrebbe avere nell’Europa League un obiettivo concreto ma andrà capito quanto la società tenga a questo appuntamento, visto che in passato gli azzurri non lo hanno onorato in pieno e soprattutto, dopo l’eliminazione dal girone di Champions League, questo trofeo viene visto come una sorta di premio di consolazione. Sia come sia il turno è abbordabile: lo Zurigo occupa il quarto posto nella classifica della Super League svizzera, ma ha una distanza di 25 punti dalla capolista Young Boys. Sabato scorso la squadra allenata da Ludovic Magnin ha vinto il derby contro il Grasshoppers, preparandosi al meglio a questa diretta di Zurigo Napoli di cui ora possiamo andare a presentare le probabili formazioni, mentre aspettiamo che l’arbitro dia il via all’andata dei sedicesimi di finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Zurigo Napoli sarà disponibile in chiaro: questa infatti è la partita che per l’andata dei sedicesimi di Europa League viene trasmessa su Tv8, e dunque tutti gli appassionati potranno seguirla senza dover sottoscrivere abbonamenti a pay tv. Resta comunque un’alternativa la televisione satellitare, che per tutti i suoi clienti manda in onda la sfida su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, con la possibilità di seguirla anche in diretta streaming video (grazie all’applicazione Sky Go) e di rivolgersi, su Sky Sport 251, al programma Diretta Gol Europa League per avere accesso in tempo reale alle azioni salienti e ai gol di tutte le partite che si giocano in contemporanea.

PROBABILI FORMAZIONI ZURIGO NAPOLI

Ludovic Magnin schiera il 3-4-1-2 per Zurigo Napoli: in porta va Brecher, coperto da una difesa a tre nella quale capitan Nef sarà affiancato da Bangura e Maxso. Spazio poi a due esterni che agiranno partendo dalla linea dei centrocampisti, e che dovrebbero essere Winter e Kharabadze; in mezzo al campo, a fare filtro ma anche provare a costruire gioco, ci sarà Domgjoni in compagnia di Kryeziu. Nel reparto offensivo Marchesano sarà il giocatore di raccordo tra le linee, un trequartista che dovrà fornire palloni interessanti e determinanti a Kololli e Odey che, salvo sorprese, dovrebbero formare il fronte d’attacco della squadra svizzera. Nel Napoli mancano Mario Rui e Verdi, oltre a Raul Albiol che si è operato: dunque Carlo Ancelotti dovrebbe tornare a schierare, davanti al portiere Ospina, Ghoulam sulla corsia sinistra con Maksimovic al centro di fianco a Koulibaly, mentre a destra dovrebbe giocare Hysaj che sarà preferito a Malcuit. A centrocampo ovvia l’assenza di Hamsik: a destra potrebbe esserci spazio per Ounas, dall’altra parte Zielinski con Fabian Ruiz che stringerà al centro facendo coppia con Amadou Diawara. Nel reparto offensivo c’è il consueto dubbio: Milik questa volta potrebbe accomodarsi in panchina con Mertens titolare, ma è possibile che sia Lorenzo Insigne a rifiatare almeno nel primo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Zurigo Napoli indicano chiaramente nella squadra partenopea quella favorita per la vittoria: il segno 2 infatti identifica questa eventualità e vale 1,43 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre siamo ad un valore di 7,50 volte la puntata per il segno 1, che dovrete giocare per il successo interno degli svizzeri. Il segno X regola il pareggio, e vi farebbe guadagnare una cifra pari a 4,50 volte quello che avrete deciso di investire.



