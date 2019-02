Diretta Schalke Manchester City/ Streaming video e tv: tocca a Guardiola!

Schalke 04 Manchester City, che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Carlos Del Cerro, è una delle partite valide per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019: alla Veltins Arena di Gelsenkirchen si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 20 febbraio. Non c’è dubbio alcuno che gli Sky Blues siano chiaramente favoriti: altra stagione fantastica per gli uomini di Pep Guardiola, che recentemente hanno anche schiantato il Chelsea con un clamoroso 6-0 e si sono riportati in scia al Liverpool, con tutte le intenzioni di vincere la seconda Premier League consecutiva. Il vero obiettivo però resta la Champions League, perchè ormai anche per il City è arrivato il momento di svoltare in ambito europeo: nel girone gli inglesi hanno rischiato di venire sorpassati dal Lione e di avere un sorteggio molto più probante. Lo Schalke 04 rappresenta un avversario abbordabile, anche se la squadra tedesca non va comunque presa sotto gamba: in campionato sta facendo male ma si è comunque risollevata dopo un avvio pessimo (oggi sarebbe salva con 8 punti sulla zona playout) e nel girone eliminatorio di questa coppa ha saputo qualificarsi alle spalle del Porto, in un girone non troppo ostico ma che sicuramente nascondeva delle insidie (soprattutto nel Galatasaray). Andiamo allora ad analizzare in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro squadre sul terreno di gioco, mentre aspettiamo trepidanti la diretta di Schalke 04 Manchester City.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Schalke 04 Manchester City è riservata ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: in particolare i canali cui rivolgersi sono Sky Sport Football (203) e Sky Sport 253, con possibilità di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go (utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) ma anche di seguire, su Sky Sport 251, il programma Diretta Gol Champions League che fornisce in tempo reale highlights e gol da entrambi i campi collegati.

PROBABILI FORMAZIONI SCHALKE 04 MANCHESTER CITY

Le scelte di Domenico Tedesco per Schalke 04 Manchester City dovrebbero vertere sul 4-2-3-1: cambierà molto rispetto allo 0-0 interno contro il Friburgo, a cominciare dalla linea di centrocampo dove Rudy e Bentaleb sono pronti a riprendersi il posto formando la cerniera a protezione della difesa, dove Salif Sané e Nastasic si piazzeranno davanti al portiere Fahrmann con McKennie e Hamza Mendy da terzini (con Oczipka pronto). Davanti si rivedrà Burgstaller come prima punta, alle sue spalle sono quasi certi del posto Uth e Konoplyanka mentre resta da valutare chi giocherà come esterno destro, potrebbe essere ancora una volta Harit. Il Manchester City di Guardiola non prescinde dal 4-3-3: Ederson tra i pali, Stones e Laporte favoriti in mezzo con Walker e Zinchenko (o Danilo) che verranno schierati sulle corsie esterne. A centrocampo il terzetto potrebbe essere lo stesso che ha demolito il Chelsea, dunque Fernandinho in cabina di regia con De Bruyne e Gundogan da mezzali; poi Bernardo Silva e Sterling in accompagnamento ad Aguero, ma chiaramente andrà valutata la posizione di David Silva che resta uno dei grandi leader tecnici di questa squadra.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, che ha fornito il pronostico per Schalke 04 Manchester City, gli inglesi partono clamorosamente favoriti: vale infatti 1,28 volte la cifra messa sul piatto il segno 2, che identifica la loro vittoria. Netta la differenza con l’eventualità del segno 1, che regola il successo interno dei tedeschi: qui arriviamo addirittura ad un valore di 9,75 volte la puntata, mentre il pareggio regolato dal segno X vi permetterebbe di guadagnare un corrispettivo di 6,00 volte la somma investita.



