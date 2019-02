Probabili formazioni/ Inter Rapid Vienna: torna Brozovic in mediana (Europa League)

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Inter Rapid Vienna, la partita valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2018-2019 che si gioca alle ore 18:55 di giovedì 21 febbraio: la situazione sorride ai nerazzurri che all’andata hanno espugnato l’Allianz Stadion grazie al calco di rigore segnato da Lautaro Martinez. Chiaramente la qualificazione non è ancora fatta ma la squadra di Luciano Spalletti ha a disposizione due risultati su tre e gioca a San Siro; nella gara di andata gli austriaci non si sono dimostrati un avversario troppo ostico e dunque, pur facendo tutti gli scongiuri del caso e dovendo attendere il verdetto del campo, possiamo dire che l’Inter abbia più di un piede agli ottavi. In campionato le cose hanno ripreso ad andare bene: contro la Sampdoria è arrivata la seconda vittoria consecutiva che ha allontanato lo spettro di uno scivolone in classifica, al tempo stesso il Napoli si è leggermente avvicinato e dunque la qualificazione alla prossima Champions League appare un po’ più vicina. Andiamo ora a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco di San Siro, analizzando le probabili formazioni di Inter Rapid Vienna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Rapid Vienna sarà trasmessa in chiaro per tutti, essendo la partita in onda su Tv8 per questo ritorno dei sedicesimi di Europa League; gli abbonati alla televisione satellitare avranno come alternativa la possibilità di seguire la sfida su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport 252, con l’alternativa del servizio di diretta streaming video attivabile grazie all’applicazione Sky Go, collegando fino ad un massimo di due apparecchi mobili ai dati dell’abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI INTER RAPID VIENNA

GLI 11 DI SPALLETTI

Per Inter Rapid Vienna Spalletti potrebbe pensare al turnover, anche se le scelte sono limitate per alcune esclusioni dalla lista UEFA: di fatto davanti ad Handanovic potremmo vedere Miranda e Ranocchia con Cédric Soares e Asamoah sugli esterni, il ghanese ha riposato domenica e dunque appare favorito per agire come terzino sinistro. A centrocampo la coperta è corta: nè Gagliardini né Joao Mario sono convocabili per questa partita, il che significa che quasi certamente Vecino e Borja Valero saranno nuovamente titolari, anche se Brozovic ha scontato il turno di squalifica e dunque si candida per avere un posto dal primo minuto. Ancora fuori Keita Baldé Diao, questa potrebbe essere la partita di Candreva: l’ex Lazio stazionerà a destra prendendo il posto di Politano, verso la conferma Perisic anche se a conti fatti potrebbe essere proprio il croato ad avere un turno di riposo, spostando l’ex Sassuolo a sinistra. Davanti Lautaro Martinez dovrebbe “allungare” il recupero di Icardi, occhio alla soluzione con Borja Valero trequartista e dunque Brozovic da regista basso.

LE SCELTE DI KUHBAUER

Dietmar Kuhbauer dovrebbe fare affidamento sui soliti noti, ovvero gli undici che hanno giocato giovedì scorso: sostanzialmente la formazione ha funzionato, anche se è arrivata una sconfitta il Rapid Vienna è rimasto in partita e adesso può comunque sperare di giocarsela a San Siro. Strebinger in porta con Sonnleitner e Hofmann centrali difensivi, in qualità di terzini avranno spazio Potzmann e Bolingoli-Mbombo; a centrocampo si gioca a due secondo un modulo speculare a quello dell’Inter, qui Grahovac – arrivato a gennaio – sarà idealmente il playmaker della squadra biancoverde con Ljubicic che giocherà al suo fianco. Nel reparto avanzato Thurnwald e Ivan agiranno come esterni di una linea di mezzepunte che verrà completata da capitan Schwab, schierato in posizione centrale; davanti a tutti gioca Veton Berisha, l’alternativa per l’allenatore del Rapid potrebbe essere Knassmullner che all’andata è andato ad un passo dal gol del pareggio che avrebbe reso più interessante la partita che si giocherà giovedì sera al Meazza.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 21 Cédric Soares, 13 Ranocchia, 23 Miranda, 18 Asamoah; 8 Vecino, 77 Brozovic; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 10 L. Martinez

A disposizione: 27 Padelli, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 29 Dalbert, 60 Schirò, 16 Politano, 14 Nainggolan

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: –

Indisponibili: Keita B., Icardi

RAPID VIENNA (4-2-3-1): 1 Strebinger; 19 Potzmann, 6 Sonnleitner, 20 Hofmann, 5 Bolingoli-Mbombo; 14 Grahovac, 39 Ljubicic; 23 Thurnwald, 8 Schwab, 97 Ivan; 9 Ve. Berisha

A disposizione: 21 Knoflach, 24 Auer, 3 Muldur, 15 Martic, 10 Murg, 7 Schobesberger, 28 Knassmullner

Allenatore: Dietmar Kuhbauer

Squalificati: –

Indisponibili: Szanto



