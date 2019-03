Diretta Juventus Atletico Madrid/ Streaming video e tv: i bianconeri per la rimonta

Juventus Atletico Madrid sarà diretta dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 12 marzo: l’Allianz Stadium è pronto a ribollire per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. La missione per i bianconeri è tostissima: bisogna vincere almeno 3-0 contro i Colchoneros, che all’andata hanno segnato due gol senza subirne e dunque partono in netto vantaggio, anche perchè se c’è una squadra cui è difficile fare gol è proprio quella di Diego Simeone. Se non altro la situazione in campionato è del tutto tranquilla: il vantaggio sul Napoli è salito a 18 punti e l’ottavo scudetto consecutivo è praticamente vinto, dunque da questa serenità di fondo bisognerà trarre linfa vitale per provare la grande impresa, solo sfiorata l’anno scorso contro il Real (in trasferta). Il piano partita dovrà essere chiaro: attaccare facendo girare palla senza dare punti di riferimento, provare a segnare subito per poi mettere la partita in discesa e, soprattutto, minare le certezze degli spagnoli che sono fin troppe. Andiamo ora a vedere, mentre aspettiamo il calcio d’inizio di Juventus Atletico Madrid, in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa attesissima sfida.

La diretta tv di Juventus Atletico Madrid è trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, e i canali cui riferirsi sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, con la possibilità di acquistare il singolo evento utilizzando il codice apposito. I clienti Sky potranno poi seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone attivando il servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, collegando fino a due dispositivi ai dati dell’abbonamento e senza costi aggiuntivi.

Per Juventus Atletico Madrid Massimiliano Allegri ha perso anche De Sciglio e Barzagli: prende corpo l’ipotesi della difesa a tre con Caceres al fianco di Bonucci e Chiellini, ma per il momento il reparto arretrato dovrebbe rimanere “classico” allargando l’uruguaiano e destinando Joao Cancelo sulla corsia sinistra. In porta giocherà Szczesny, a centrocampo Emre Can sembra in vantaggio su Bentancur con Pjanic da regista e Matuidi sulla mezzala; Bernardeschi potrebbe nuovamente soffiare il posto a Dybala e dunque comporre un tridente con Mandzukic schierato da prima punta e Cristiano Ronaldo che invece partirà largo, ma con il compito di guardare sempre e comunque la porta. L’Atletico si presenta a Torino con Godin non al 100% e senza Filipe Luis e Lucas Hernandez: dunque possibile che José Gimenez si allarghi con Savic al centro (davanti a Oblak), in alternativa sarà uno tra Juanfran e Arias a scalare a sinistra. In mediana manca lo squalificato Thomas, e allora Saul Niguez si dovrebbe accentrare al fianco di Rodrigo lasciando ad Angel Correa e Koke il compito di presidiare le corsie laterali. Davanti manca Diego Costa, lui pure fermato dal Giudice Sportivo: Morata sarà titolare come partner offensivo di Griezmann.

I bianconeri partono favoriti nella diretta di Juventus Atletico Madrid, come vediamo anche dalle quote che ci ha fornito l’agenzia di scommesse Snai: vale infatti 1,70 volte la somma messa sul piatto il segno 1 – che identifica la vittoria dei padroni di casa – contro la quota di 5,25 volte la puntata che è stata posta sull’eventualità della vittoria esterna, regolata dal segno 2. Con il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,65 volte quanto investito.



