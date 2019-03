Diretta Barcellona Lione/ Streaming video e tv: tutto ancora aperto al Camp Nou!

Barcellona Lione, che verrà diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 13 marzo ed è valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019: al Camp Nou l’Olympique va a caccia della grande impresa e sa di poterla centrare dopo aver pareggiato 0-0 all’andata, facendo vedere ottime cose. La possibilità di pareggiare con gol aumenta le speranze per la squadra di Bruno Génésio, che però in campionato ha pareggiato 2-2 a Strasburgo allontanandosi dalle prime due posizioni e, soprattutto, è inferiore a un Barcellona che sta dominando la Liga (+7 sull’Atletico Madrid e +12 sul Real Madrid, sempre e comunque considerato il principale avversario e battuto tre volte su quattro in questa stagione) e giocherà la sesta finale consecutiva in Coppa del Re. Dunque Ernesto Valverde resta in corsa per il Triplete, con il quale eguaglierebbe Pep Guardiola e Luis Enrique: lui lo farebbe alla seconda stagione e non alla prima, ma cambierebbe poco per se stesso, la squadra e i tifosi. Ora, mentre aspettiamo la diretta di Barcellona Lione, andiamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Barcellona Lione.

Per le probabili formazioni di Barcellona Lione scopriamo che Valverde ha tutta la rosa a disposizione, con le sole eccezioni di Vermaelen e Rafinha: sono rientrati anche Umtiti e Arthur Melo ed entrambi potrebbero essere titolari questa sera, anche se per il momento partono in vantaggio Lenglet e Arturo Vidal. C’è anche il ballottaggio aperto tra Ousmane Dembélé e Coutinho come esterno sinistro del tridente – completato ovviamente da Messi e Luis Suarez, ancora a secco di gol in questa Champions League – a centrocampo Rakitic torna titolare come interno destro con Sergio Busquets perno centrale, Piqué comanderà la difesa davanti a ter Stegen mentre Nélson Semedo e Jordi Alba saranno i due terzini. Il Lione si dispone con un 4-4-2: due mediani in Aouar e Tousart (favorito su Ndombélé), due esterni che dovrebbero essere Bertrand Traoré e Terrier come all’andata, anche se Cornet darebbe un’impronta maggiormente offensiva giocando a sinistra. Depay e Moussa Dembélé (favorito sullo stesso Cornet, che può fare anche la prima punta) sono i due attaccanti, in difesa invece Marcelo è infortunato e lascia il posto a Morel (o Solet, il ballottaggio sembra essere ancora aperto) con Denayer a coprire il centro a protezione di Anthony Lopes, Dubois (ancora una volta favorito rispetto a Tete) e Ferland Mendy saranno invece i due terzini.

Secondo le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per Barcellona Lione, i blaugrana partono nettamente favoriti: il segno 1 che identifica la loro vittoria vale 1,23 volte la somma messa sul piatto, e già il valore riservato al pareggio (eventualità regolata dal segno X) porta in dote una vincita di 6,50 volte quanto investito. Con il successo esterno dell’Olympique, per il quale dovrete scommettere sul segno X, guadagnereste un valore corrispondente a 11,00 volte la puntata.



