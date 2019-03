Diretta Krasnodar Valencia/ Streaming video tv: qualificazione aperta (Europa League)

Krasnodar Valencia, diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor, si gioca giovedì 14 marzo alle ore 18.55 e sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019. Discorso ancora aperto con i russi che hanno sofferto all’andata, ma realizzando il gol dell’1-2 finale si sono riportati a ridosso della qualificazione. Il Valencia è impegnato nella Liga in una difficile rincorsa al quarto posto che vale la Champions ma si presenta all’appuntamento galvanizzato dal successo all’ultimo respiro ottenuto in casa del Girona ema soprattutto avrà la possibilità di giocare per un titolo nella finale di Coppa del Re. Il Krasnodar in campionato dopo il 2-2 casalingo contro l’Orenburg è scivolato a 5 punti di distanza dallo Zenit San Pietroburgo primo della classe.

Krasnodar Valencia non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ma solo per gli abbonati Sky, che potranno seguire l’incontro in tv sul canale numero 255 del satellite e in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

Le probabili formazioni del match che andrà in scena al Krasnodar Stadium. Padroni di casa russi in campo con Safonov tra i pali, Petrov schierato in posizione di terzino destro e il venezuelano Ramirez in posizione di terzino sinistro, mentre il bielorusso Martynovich e il serbo Spajic saranno i centrali della retroguardia. Lo svedese Olsson, il burkinabé Kabore e Gazinskiy giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre l’altro svedese Claesson, a segno nel match d’andata, guiderà il tridente offensivo affiancato dal brasiliano Wanderson e da Stotsky. Risponderà il Valencia col portiere brasiliano Neto alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata da destra a sinistra rispettivamente con l’italiano Piccini, l’altro brasiliano Gabriel, il francese Diakhaby e Latorre. A centrocampo Parejo e l’altro francese Coquelin saranno i centrali, con Soler laterale di destra e il portoghese Guedes laterale di sinistra. In attacco al fianco del bomber transalpino Gameiro si muover Rodrigo, autore di una doppietta nel match d’andata.

I moduli scelti dai due allenatori, Fomenko per il Krasnodar e Marcelino per il Valencia, saranno rispettivamente il 4-3-3 e il 4-4-2. Prima del 2-1 dell’andata in favore degli spagnoli, le due squadre non si erano mai affrontate in un match ufficiale nelle Coppe Europee.

Per i bookmaker Valencia favorito per la vittoria contro il Krasnodar. Vittoria in casa quotata 3.10 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.30 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 2.35 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.00 e 1.80.



