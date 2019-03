Diretta Villarreal Zenit/ Streaming video e tv: impresa difficile per i russi

Villarreal Zenit, diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias, va in scena alle ore 21:00 di giovedì 14 marzo ed è valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019. Impresa quasi disperata per la squadra russa, che all’andata ha perso 3-1 in casa: per qualificarsi ai quarti lo Zenit avrà bisogno di vincere 3-0 all’Estadio de la Ceramica, a meno che non riesca a centrare un minimo di quattro gol che gli permetterebbe di far valere il maggior numero di reti esterne e dunque prendersi il passaggio del turno anche con un margine di due marcature. E’ evidente in ogni caso che il Villarreal parta favorito: ancora una volta dunque il Submarino Amarillo sta onorando al meglio la competizione internazionale, che in epoca recente lo ha visto arrivare fino alla semifinale. Visto comunque che questa stagione sembra essere quella delle rimonte (clamorose quelle di Ajax e Manchester United negli ottavi di Champions League), anche la squadra di San Pietroburgo mantiene una possibilità di archiviare la pratica; ora però ci mettiamo in attesa della diretta di Villarreal Zenit e nel frattempo analizziamo in maniera più dettagliata quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa sfida, nello studio delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Villarreal Zenit sarà un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguirla su Sky Sport 255; per chi non fosse cliente del pacchetto Calcio il codice 420963 permetterà di acquistare comunque il singolo evento, mentre in assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non comporta costi aggiuntivi – su apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL ZENIT

Per Villarreal Zenit Javier Calleja dovrebbe confermare gli undici che hanno vinto all’andata: sarà dunque un 4-1-4-1 con Alvaro Gonzalez e Victor Ruiz schierati a protezione di Andres Fernandez, mentre sulle corsie laterali arriverà la spinta di Miguelon e Jaume Costa. Ramiro Funes Mori si posiziona come perno di centrocampo, i due centrali sono Iborra e Morlanes (entrambi a segno all’andata) e il modulo potrebbe diventare un 4-3-3 in fase d’attacco, con Chukwueze e Fornals che avanzano la loro posizione affiancando la prima punta Moreno. Lo Zenit si dispone con un 4-4-2 classico: Ivanovic e Rakitskiy davanti a Lunev, Smolnikov e Mak che formano la catena di destra mentre sull’altro versante del campo troveremo Kuziaev e Driussi. A fare gioco e interdizione in mezzo al campo troveremo Ozdoev e Barrios; nel reparto avanzato Sergey Semak non dovrebbe prescindere da Dzyuba e Azmoun, quest’ultimo autore di 3 gol in Europa League e a segno anche giovedì scorso.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per un pronostico su Villarreal Zenit sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra che parte con i favori del pronostico è quella di casa, con un valore di 1,95 posto sul segno 1 che è quello da giocare per la vittoria interna. Il segno X identifica l’eventualità del pareggio e vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,60 quanto investito, mentre con il segno 2 per il successo esterno dei russi la vincita corrisponderebbe a 3,80 volte la somma messa sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA