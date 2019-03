Diretta Borussia Dortmund Tottenham/ Streaming video e tv: rimonta giallonera?

Borussia Dortmund Tottenham, che sarà diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, si gioca alle ore 21:00 di martedì 5 marzo: al Signal Iduna Park va in scena il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. Si riparte dal netto 3-0 con cui gli Spurs hanno vinto l’andata di Wembley, tre settimane fa: nell’occasione erano andati a segno Son Heung-Min, Jan Vertonghen e Fernando Llorente e la vittoria era stata ancora più importante, perché ottenuta senza Dele Alli e Harry Kane. Mauricio Pochettino ha ritrovato il suo attaccante, e il fatto di non aver subito gol nel primo episodio dell’ottavo lo pone in enorme vantaggio per quella qualificazione che aveva mancato lo scorso anno: per superare il turno il Tottenham potrà anche perdere con tre gol di scarto a patto di segnarne almeno uno, il che significa per contro che il Borussia Dortmund dovrebbe vincere 4-0 perché, segnando un gol in meno e tenendo la sua porta inviolata, andrebbe “solo” ai tempi supplementari. Dopo la partita di Wembley tuttavia gli Spurs sono caduti a Stamford Bridge contro il Chelsea e poi hanno pareggiato in casa contro l’Arsenal: in questo modo si sono allontanati dalla vetta della Premier League e rischiano anche di scivolare fuori dalle prime quattro. Momento delicato anche per i gialloneri che, perdendo sul campo dell’Augsburg nell’anticipo del venerdì, hanno subito l’aggancio da parte del Bayern e adesso potrebbero davvero non riuscire a vincere una Bundesliga che stavano dominando. Dobbiamo dunque concentrarci su quello che succederà nella diretta di Borussia Dortmund Tottenham, attesa ormai tra poche ore: andiamo dunque a valutare in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco del Signal Iduna Parka, leggendo le loro scelte nelle formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND TOTTENHAM

Leggiamo le probabili formazioni per la diretta di Borussia Dortmund Tottenham: andando a caccia di quattro gol per volare ai quarti, Lucien Favre potrebbe proporre Paco Alcacer nuovamente al centro dell’attacco, spostando dunque Gotze sulla trequarti e consentendo a Reus di agire dalla corsia destra o sinistra. In questo caso il tecnico rinuncerebbe a una mezzapunta con un ballottaggio tra Pulisic e Sancho; alle spalle di questo reparto offensivo ci sarà spazio per Witsel e uno tra Weigl, Dahoud e Delaney, in difesa invece Diallo e Omer Toprak dovrebbero formare il tandem centrale a protezione di Burki con Hakimi e Raphael Guerreiro che giocheranno larghi. Il Tottenham dovrebbe scegliere la difesa a tre, dunque con Alderweireld, Davinson Sanchez e Vertonghen davanti al portiere Lloris; avanzano il loro raggio d’azione Trippier e Danny Rose (favorito su Ben Davies) che in alternativa possono fare gli esterni bassi, a centrocampo in ogni caso sembra andare per la maggiore la soluzione con Winks e Moussa Sissoko fianco a fianco. Eriksen sarà il battitore libero, che si dividerà tra i compiti da mezzala e quelli di trequartista; Harry Kane, recuperato e già in campo nelle ultime due uscite di Premier League, giocherà in coppia con Son Heung-Min.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Borussia Dortmund Tottenham vede i gialloneri favoriti: le quote non mentono, e indicano un valore di 1,95 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa, contro il valore di 3,75 che è stato invece posto sull’eventualità del successo esterno, regolato dal segno 2. Con il segno X per il pareggio andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3,70 volte la puntata, ma bisogna ricordare che al Dortmund serve almeno un 4-0 per qualificarsi, e questa è un’ipotesi che vale 35,00 volte la somma giocata.



