Probabili formazioni Psg Manchester United/ Quote, Red Devils decimati

Nelle probabili formazioni di Psg Manchester United analizziamo le scelte dei due allenatori per la partita che, in programma alle ore 21:00 di mercoledì 6 marzo, si gioca per il ritorno degli ottavi della Champions League 2018-2019. Impresa semi-disperata per la squadra di Ole Gunner Solskjaer che, avendo perso 2-0 a Old Trafford, dovrà vincere con due gol di scarto ma segnandone almeno tre, a meno di passare attraverso i calci di rigore. Per di più lo United, che comunque in Premier League sta recuperando terreno rispetto al pessimo inizio (che ha portato all’esonero di José Mourinho), arriva al Parco dei Principi decimato nella sua rosa, e dunque il tecnico norvegese dovrà quasi letteralmente inventarsi una formazione competitiva per provare a ribaltare l’esito di questo ottavo; possiamo dunque andare a vedere, mentre aspettiamo che le due squadre scendano sul terreno di gioco, in che modo i due allenatori intendono schierare i loro undici nelle probabili formazioni di Psg Manchester United.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Psg Manchester United potrete avvalervi delle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita resta quella di casa, con un valore di 1,50 sull’eventualità della sua vittoria regolata dal segno 1. Il pareggio, ipotesi per la quale dovrete puntare sul segno X, vi farebbe guadagnare una cifra pari a 4,50 volte quanto messo sul piatto mentre per il segno 2, che regola il successo esterno dei Red Devils, la vincita corrisponderebbe a un valore di 6,25 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI PSG MANCHESTER UNITED

LE SCELTE DI TUCHEL

Anche in Psg Manchester United Thomas Tuchel dovrebbe puntare sul 4-2-3-1: solitamente il tecnico tedesco gioca con la difesa a quattro in Champions League aprendo invece alla linea a tre in Ligue 1. Dunque, davanti a Gigi Buffon dovremmo vedere Thiago Silva e Kimpembé a comporre la coppia centrale con Kehrer e Bernat che agiranno sulle corsie. E’ arruolabile Dani Alves, che però come all’andata dovrebbe giocare alto a destra: questo perchè nel reparto offensivo mancherà ancora Neymar, mentre Cavani è tornato ad allenarsi in gruppo ma difficilmente verrà rischiato dal primo minuto. Con il Matador in panchina, il ruolo di prima punta sarà nuovamente coperto da Mbappé; dunque Dani Alves sarà uno dei giocatori a supporto, a sinistra andrà a giocare Di Maria mentre in mezzo, nel ruolo di trequartista, dovrebbe esserci Draxler. Dubbio anche a centrocampo: Verratti non è al meglio e potrebbe essere rimpiazzato da Leandro Paredes, che dunque formerebbe una cerniera di ex Roma con Marquinhos che, ormai, è stabilmente impiegato in mediana.

I DUBBI DI DI SOLSKJAER

Come detto, Psg Manchester United non inizia sotto i migliori auspici per Solskjaer: Pogba è squalificato e ci sono altri sei giocatori indisponibili per questa trasferta. In difesa se non altro non ci sono defezioni, ma il fatto che manchino tanti centrocampisti e attaccanti impone al tecnico di cambiare qualcosa anche in questo reparto: dunque davanti a De Gea potrebbero essere schierati Bailly e Smalling con l’ingresso di Marcos Rojo a sinistra (e Ashley Young a destra), di modo che almeno Luke Shaw possa avanzare sulla linea dei trequartisti. In mezzo al campo, viste le assenze di Matic e Ander Herrera, dovrebbero giocare il giovane McTominay e Fred; avanzerà invece il suo raggio d’azione Andreas Pereira, che sarà eventualmente impiegato sulla trequarti insieme al già citato Shaw e a Rashford che tornerà a fare l’esterno offensivo, partendo dal lato destro (a meno che a essere alzato di posizione non sia il già citato Ashley Young, con Dalot terzino sinistro). Davanti giocherà Romelu Lukaku, che sembra aver ritrovato il gol ma che sarà chiamato questa sera ad un compito davvero difficile.

IL TABELLINO

PSG (4-2-3-1): 1 Buffon; 4 Keher, 2 Thiago Silva, 3 Kimpembé, 14 Bernat; 8 L. Paredes, 5 Marquinhos; 13 Dani Alves, 23 Draxler, 11 Di Maria; 7 Mbappé

A disposizione: 16 Aréola, 31 Dagba, 20 Kurzawa, 6 Verratti, 27 M. Diaby, 17 Choupo-Moting, 9 Cavani

Allenatore: Thomas Tuchel

Squalificati: –

Indisponibili: Neymar

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): 1 De Gea; 20 Dalot, 12 Smalling, 2 Lindelof, 23 Shaw; 39 McTominay, 17 Fred; 18 A. Young, 15 A. Pereira, 10 Rashford; 9 R. Lukaku

A disposizione: 13 Grant, 4 P. Jones, 3 Bailly, 16 Rojo, 47 Angel Gomes, 44 Chong

Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer

Squalificati: Pogba

Indisponibili: A. Herrera, Matic, Mata, Lingard, A. Sanchez, Martial



