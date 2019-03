Diretta Chelsea Dinamo Kiev/ Streaming video e tv, tutto facile per Sarri e i Blues?

Chelsea Dinamo Kiev è valida per l’andata degli ottavi di Europa League 2018-2019: squadre in campo alle ore 21:00 di giovedì 7 marzo. Forse una partita a senso unico: dopo il periodo nero che stava per costare la panchina a Maurizio Sarri, i Blues si sono rilanciati vincendo le ultime due partite di Premier League e adesso sono nuovamente in piena corsa per i primi quattro posti, avendo anche una partita in meno di Arsenal e Manchester United (ma anche del Tottenham). In Europa League non ci sono mai stati problemi: sei vittorie e un pareggio, un 5-1 complessivo al Malmoe e la conferma di come la squadra londinese sia tra le grandi favorite per vincere il titolo, forse la favorita d’obbligo. Certo la Dinamo Kiev non andrà sottovalutata: gli ucraini sono secondi in campionato alle spalle dello Shakhtar, nel frattempo hanno eliminato l’Olympiacos centrando una vittoria di misura in casa. In questo torneo è arrivata una sola sconfitta, peraltro sorprendente: in casa contro lo Jablonec, ma va anche detto che la qualificazione era già arrivata. Adesso lasciamo che a parlare sia il campo: mentre aspettiamo la diretta di Chelsea Dinamo Kiev possiamo valutare le possibili scelte dei due allenatori per questa partita, scandagliando le probabili formazioni a Stamford Bridge.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Dinamo Kiev è riservata in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare: la partita sarà sul canale Sky Sport Football (numero 203) oppure su Sky Sport 253, e in assenza di un televisore potrà essere seguita attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone dove attivare – senza costi aggiuntivi – l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di seguire il programma Diretta Gol Europa League, che sul canale Sky Sport 251 manda in onda in tempo reale le principali fasi di ciascuna partita in contemporanea, con i cronisti che si passano la linea.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA DINAMO KIEV

E’ possibile che per Chelsea Dinamo Kiev ci sia in campo una formazione molto simile a quella che ha battuto il Malmoe due settimane fa: un 4-3-3 secondo il classico schema di Sarri, ma con Barkley battitore libero e con facoltà di spostarsi alle spalle del tridente nel quale Giroud dovrebbe essere preferito a Higuain, e con Willian e Hudson-Odoi (ma occhio a Pedro) che possono agire da esterni. Kanté e Kovacic dunque saranno i due mediani di riferimento, possibile panchina iniziale per Jorginho reduce dal gol vittoria sul campo del Fulham; i terzini saranno Azpilicueta e Emerson Palmieri, a protezione del portiere Caballero ecco invece la coppia formata da Rudiger e Christensen. Alla Dinamo Kiev mancherà Verbic, assenza non indifferente: Harmash potrebbe prenderne il posto nel tridente (a sinistra) con la conferma di Tsyhankov a destra e di Fran Sol – arrivato a gennaio – nel ruolo di prima punta. A centrocampo Shepeliev sarà il playmaker incaricato di organizzare la manovra, con il supporto di Buialskyi e Shaparenko che giocheranno sulle mezzali; a proteggere il portiere Boiko saranno Burda e Shabanov, mentre Kedziora e Mykolenko avranno la maglia da laterali bassi.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Chelsea Dinamo Kiev indicano nei Blues i grandi favoriti: il segno 1 per la vittoria della squadra di Sarri vale 1,30 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo già ad un valore di 10,00 volte la cifra investita per l’eventualità del successo degli ucraini, regolata dal segno 2. L’ipotesi del pareggio è quella per cui scommettere sul segno X, e il vostro guadagno arriverebbe a 5,25 volte la puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA