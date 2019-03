Diretta Eintracht Inter/ Streaming video e tv: trasferta complicata per i nerazzurri

Eintracht Inter, che sarà diretta dall’arbitro scozzese William Collum, si gioca alle ore 18:55 di giovedì 7 marzo: alla Commerzbank Arena va in scena l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019. Possiamo dire che il sorteggio non sia stato del tutto benevolo con i nerazzurri: evitate Chelsea, Arsenal e Siviglia è però arrivata la squadra di Francoforte, che ha superato il girone a punteggio pieno e poi si è sbarazzato dello Shakhtar Donetsk dando un’altra dimostrazione di forza. E’ una stagione ottima per l’Eintracht, che per la prima volta di sempre potrebbe andare a giocare i gironi di Champions League – naturalmente dal prossimo settembre; non sarà dunque facile per l’Inter che in questa partita di andata deve puntare a segnare. Il momento per Luciano Spalletti e i suoi giocatori non è dei più rosei: al netto del caso Icardi la squadra ha appena perso a Cagliari la sua settima partita in Serie A, si è fatta superare dal Milan e adesso deve stare attenta a non perdere le prime quattro posizioni. In estate le premesse erano ben diverse anche per quanto riguarda la partecipazione alla Champions League, ma quest’altra coppa europea potrebbe ridare vigore ai nerazzurri che, vincendola, tornerebbero al piano di sopra. Andiamo allora a valutare quali potrebbero essere le potenziali scelte dei due allenatori per questa interessante sfida, quando ormai mancano solo poche ore alla diretta di Eintracht Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Eintracht Inter è riservata in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare: la partita sarà sul canale Sky Sport Uno (201) oppure su Sky Sport 252, e in assenza di un televisore potrà essere seguita attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone dove attivare – senza costi aggiuntivi – l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di seguire il programma Diretta Gol Europa League, che sul canale Sky Sport 251 manda in onda in tempo reale le principali fasi di ciascuna partita in contemporanea, con i cronisti che si passano la linea.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT INTER

Per Eintracht Inter, Adi Hutter punta sul canonico 3-4-1-2: sono tanti i punti fermi per i rossoneri di Francoforte, a cominciare dalla coppia d’attacco formata da Jovic e Haller con Gacinovic alle loro spalle, in vantaggio sul croato Rebic visto anche nella Fiorentina. I due laterali che agiscono sulla linea dei centrocampisti saranno Danny Da Costa e Kostic; in mezzo al campo a creare gioco saranno Hasebe e Rode, anche se l’ex Napoli e Chievo De Guzman spera di avere una maglia dal primo minuto. In difesa N’Dicka, Abraham e Hinteregger proteggeranno l’operato del portiere Trapp, tornato alla base dopo l’esperienza non felicissima con il Psg e diventato titolare scaldando Ronnow. Buone notizie per l’Inter che recupera Keita Baldé: il senegalese diventa una preziosa alternativa a Politano e Perisic che partiranno titolari come esterni, con Nainggolan che invece agirà da trequartista. I favoriti per occupare lo spot di mediani sono Vecino e Brozovic, con Lautaro Martinez che invece giostrerà ancora in qualità di prima punta; in difesa potrebbe esserci la coppia centrale titolare con Skriniar e De Vrij davanti ad Handanovic, sulle fasce Cédric Soares e Asamoah partono favoriti.

QUOTE E PRONOSTICO

In Eintracht Inter, secondo quanto stabilito dalle quote dell’agenzia di scommesse Snai, la squadra di casa parte favorita ma in un contesto di grande equilibrio: il segno 1, che identifica la vittoria dei tedeschi, porta in dote una vincita di 2,35 volte la somma messa sul piatto mentre siamo “solo” a 3,00 volte il valore della puntata per l’eventualità del successo nerazzurro, per il quale dovrete scommettere sul segno 2. L’ipotesi del pareggio, regolata come sempre dal segno X, vi farebbe guadagnare 3,40 volte quanto investito con questo bookmaker.



