Diretta Benfica Eintracht/ Streaming video e tv: quarti di andata in Europa League

Benfica Eintracht Francoforte sarà diretta dall’inglese Anthony Taylor: si gioca giovedì 11 aprile alle ore 21.00 e sarà una sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2018-2019. Faccia a faccia tra due squadre molto ambiziose: i giovani del Benfica hanno regalato la qualificazione nelle precedenti sfide ad eliminazione diretta contro Galatasaray e Dinamo Zagabria, mentre in Portogallo la squadra divide il primo posto con il Porto, in un appassionante testa a testa a 6 giornate dalla fine. I tedeschi arrivano ai quarti dopo aver eliminato l’Inter, nel 2019 non hanno mai perso una partita ufficiale (ultimo ko in casa contro il Bayern Monaco lo scorso 22 dicembre in Bundesliga) e hanno vinto 8 delle ultime 10 partite ufficiali disputate tra Europa League e Bundesliga. Dopo l’ultimo 1-2 in casa dello Schalke, in campionato l’Eintracht è quarto a +4 sul Monchengladbach e vede vicina una qualificazione in Champions League dal sapore storico.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benfica Eintracht Francoforte sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 255 del satellite per vedere il match, trasmesso anche in diretta streaming video via internet. Basterà collegarsi, sempre con un abbonamento Sky, al sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA EINTRACHT

Le probabili formazioni di Benfica Eintracht Francoforte, sfida che andrà in scena presso l’Estadio Da Luz di Lisbona. I padroni di casa scenderanno in campo con Vlachodimos; Almeida, Dias, Ferro, Ribeiro; Pizzi, Fejsa, Gabriel, Zivkovic; Jota e Silva. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare: Trapp; Da Costa, Hasebe, Hinteregger, N’Dicka; Gacinovic, Rode, Willems, Kostic; Haller e Jovic.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Il modulo tattico di partenza scelto dai due allenatori, Lage nel Benfica e Hutter nell’Eintracht, sarà il 4-4-2 per entrambe le formazioni. Questo è il primo incrocio ufficiale tra le due formazioni nelle Coppe Europee, con il Benfica che non vince in Europa dalle Coppe dei Campioni degli anni 60, avendo perso diverse finali. Unica finale di Coppa dei Campioni raggiunta ai tempi dei pionieri dall’Eintracht, che perse nell’atto conclusivo in un leggendario 7-3 in favore del Real Madrid.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico al Benfica nella sfida contro l’Eintracht Francoforte. Vittoria in casa quotata 2.25 da Bet365, pari proposto a 3.40 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 3.15 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.87 l’over 2.5 e 1.83 l’under 2.5.



