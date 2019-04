Diretta Slavia Praga Chelsea/ Streaming video tv: Sarri è favorito

Slavia Praga Chelsea, diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer stasera, giovedì 11 aprile 2019 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Sfida dal sapore storico per lo Slavia che da 23 anni, quando nel 1996 si spinse fino alla semifinale di Coppa UEFA, non otteneva questi risultati in Europa. Dopo aver eliminato il Siviglia ai tempi supplementari negli ottavi, i cechi attendono il Chelsea di Sarri da primi in classifica nel loro campionato, con 7 punti di vantaggio sulla seconda. Con l’ultimo 2-0 al West Ham il Chelsea ha invece riconquistato il terzo posto in Premier League, rilanciandosi per una qualificazione in Champions fondamentale per l’eventuale conferma del tecnico italiano in panchina. Ma anche l’Europa è importante per una squadra che ha già vinto l’Europa League nel 2013 battendo il Benfica in finale e negli ottavi ha massacrato la Dinamo Kiev.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Slavia Praga Chelsea sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 203 del satellite per vedere il match, trasmesso anche in diretta streaming video via internet. Basterà collegarsi, sempre con un abbonamento Sky, al sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA CHELSEA

Le probabili formazioni di Slavia Praga Chelsea, sfida che andrà in scena presso il Sinobo Stadium di Praga. I padroni di casa scenderanno in campo con Kolar; Kudela, Ngadeu-Ngadjui, Deli, Boril; Soucek, Kral; Stoch, Traoré, Masopust e Skoda. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare: Kepa Arrizabalaga; Zappacosta, David Luiz, Christensen, Marcos Alonso; Barkley, Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud e Willian. I moduli tattici di partenza scelti dai due allenatori, Trpsisovsky nello Slavia Praga e Sarri nel Chelsea, saranno rispettivamente il 4-2-3-1 ed il 4-3-3. Mai Slavia e Chelsea si sono ritrovate di fronte nelle Coppe Europee. I ceki al massimo si sono spinti alla disputa della semifinale di Coppa UEFA nella stagione 1995/96, mentre il Chelsea ha vinto una Champions League, una Europa League, due Coppe delle Coppe e una Supercoppa UEFA.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico al Chelsea nella sfida contro lo Slavia Praga. Vittoria in casa quotata 5.75 da Bet365, pari proposto a 3.75 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 1.65 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.90 l’over 2.5 e 1.80 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA