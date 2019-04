Diretta Villarreal Valencia/ Streaming video e tv, derby spagnolo in Europa League

Villarreal Valencia, diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver stasera, giovedì 11 aprile 2019 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Derby spagnolo tra due formazioni che nella Liga stanno lottando per obiettivi differenti. Il Valencia è a caccia del quarto posto e di un piazzamento nella prossima Champions League, ma è reduce da una pesante sconfitta contro il Rayo Vallecano che ne ha rallentato la corsa, mentre negli ottavi ha eliminato il Krasnodar in un confronto equilibrato. Il Villarreal sta vivendo una stagione contraddittoria, ai successi in Coppa – negli ottavi contro lo Zenit – fanno da contraltare molte sofferenze nella Liga, con un solo punto raccolto nelle ultime 3 partite e il terzultimo posto che potrebbe voler dire retrocessione a fine stagione. Vedremo quale squadra avrà più voglia di dare l’assalto alla gloria europea, considerando le priorità di campionato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Villarreal Valencia sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 254 del satellite per vedere il match, trasmesso anche in diretta streaming video via internet. Basterà collegarsi, sempre con un abbonamento Sky, al sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL VALENCIA

Le probabili formazioni di Villarreal Valencia, sfida che andrà in scena presso l’Estadio Madrigal di Villarreal. I padroni di casa scenderanno in campo con Fernandez; Mario Gaspar, Alvaro, Ruiz, Costa; Mori, Caseres, Iborra; Fornals, Moreno e Bacca. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare: Neto; Wass, Gabriel, Diakhaby, Gaya; Soler, Coquelin, Kondogbia, Cheryshev; Mina e Sobrino. I moduli tattici di partenza scelti dai due allenatori, Calleja Revilla nel Villarreal e Marcelino nel Valencia, saranno rispettivamente il 4-3-3 ed il 4-4-2. Ovviamente moltissimi i precedenti tra Villarreal e Valencia in campo nazionale, ma in campo europeo le due squadre si sono già incrociate in Europa League nella stagione 2003/04, in semifinale. Il Valencia passò vincendo 1-0 in casa al Mestalla e pareggiando a reti bianche al Madrigal, per poi aggiudicarsi la Coppa battendo in finale l’Olympique Marsiglia.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico al Villarreal nella sfida contro il Valencia. Vittoria in casa quotata 2.50 da Bet365, pari proposto a 3.25 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 2.80 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.00 l’over 2.5 e 1.72 l’under 2.5.



