Diretta Chelsea Slavia Praga/ Streaming video e tv: Blues favoriti (Europa League)

Chelsea Slavia Praga sarà diretta dall’arbitro sloveno Damir Skomina, va in scena giovedì 18 aprile 2019 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole come match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2018-2019. Si riparte dallo 0-1 dell’andata a Praga in favore degli ospiti, un punteggio che sembra garantire la squadra di Maurizio Sarri in vista di questa sfida di ritorno. L’Europa League è diventato un obiettivo primario per i Blues che dopo la sconfitta in Premier League contro il Liverpool vedono complicarsi la qualificazione alla prossima Champions League da raggiungere attraverso il campionato, e anche per questo il Chelsea allora va a caccia del trofeo internazionale. Cercherà la grande impresa a Stamford Bridge uno Slavia Praga che ha già eliminato il Siviglia e che all’andata ha giocato una partita gagliarda, anche se nelle ultime 3 giornate nel massimo campionato ceko, in cui è capolista, ha visto ridursi da 9 a 5 punti il vantaggio sul Viktoria Plzen secondo della classe.

Chelsea Slavia Praga si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale numero 253 di Sky, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno collegarsi sul sito skygo.sky.it per seguire la diretta streaming video via internet della partita tramite smart tv o pc o utilizzando dispositivi mobili come tablet o smartphone.

Le probabili formazioni della sfida tra Chelsea e Slavia Praga che andrà in scena presso lo stadio Stamford Bridge di Londra. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3 schierato dal tecnico Sarri con questo undici titolare: Kepa; Marcos Alonso, Rudiger, Christensen, Azpilicueta; Kovacic, Jorginho, Barkley; Willian, Giroud, Pedro. Risponderà lo Slavia Praga con il 4-2-3-1 disegnato dal tecnico Trpisovsky in cui saranno impiegati: Kolar; Coufal, Ngadeu Ngadjui, Deli, Boril; Kral, Traoré; Stoch, Sevcik, Masopust; Olayinka.

I bookmaker vedono nettamente favorito il Chelsea per la conquista della vittoria nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. Quota per il segno 1 fissata a 1.33 da Bet365, mentre l’eventuale pareggio viene quotato 4.80 da William Hill e il successo esterno viene proposto ad una quota di 10.00 da Eurobet. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita sono fissate a 1.70 per l’over 2.5 e a 2.05 per l’under 2.5 da Bwin.



