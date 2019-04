Diretta Napoli Arsenal/ Streaming video e tv: impresa partenopea? (Europa League)

Napoli Arsenal, diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan, si gioca giovedì 18 aprile alle ore 21.00, sarà una sfida valevole come match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2018-2019. Si riparte dal 2-0 con cui i Gunners hanno vinto all’Emirates Stadium, potenzialmente ipotecando la qualificazione in semifinale. La formazione inglese è in un buon momento di forma e ha riconquistato il quarto posto in Premier League, riagganciando il Chelsea, grazie all’ultima vittoria di misura in casa del Watford. Il Napoli ha invece battuto in trasferta il fanalino di coda Chievo blindando il secondo posto in Serie A, ma uscendo dall’Europa League Ancelotti non riuscirebbe a fare meglio di Maurizio Sarri in termini rincorsa a un trofeo che gli azzurri non conquistano dall’era legata a Rafa Benitez, con l’accoppiata Coppa Italia-Supercoppa Italiana nel 2014.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Napoli Arsenal si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale numero 201 di Sky, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno collegarsi sul sito skygo.sky.it per seguire la diretta streaming video via internet della partita tramite smart tv o pc o utilizzando dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ARSENAL

Le probabili formazioni della sfida tra Napoli e Arsenal che andrà in scena presso lo stadio San Paolo di Napoli. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-4-2 schierato dal tecnico Ancelotti con questo undici titolare: Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens. Risponderà l’Arsenal con il 3-4-1-2 disegnato dal tecnico Emery in cui saranno impiegati: Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.

PRONOSTICO E QUOTE

I bookmaker vedono favorito il Napoli per la conquista della vittoria nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l’Arsenal. Quota per il segno 1 fissata a 1.72 da Bet365, mentre l’eventuale pareggio viene quotato 4.00 da William Hill e il successo esterno viene proposto ad una quota di 4.30 da Eurobet. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita sono fissate a 1.55 per l’over 2.5 e a 2.30 per l’under 2.5 da Bwin.



