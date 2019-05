Probabili formazioni Eintracht Francoforte Chelsea/ Quote, Hutter senza Ante Rebic

E’ prevista questa sera alle ore 21,00 a Francoforte la partita di andata delle semifinali di Europa League tra Eintracht Francoforte e Chelsea ed è quindi tempo di prendere in esame pure le probabili formazioni studiate dai due allenatori. Sia a Hutter che a Sarri non verranno concessi errori: la posta in palio è troppo alta e benchè i Blues vantano un blasone inestimabile, in casa inglese non dovrà venir sottovalutata la cenerentola tedesca. Ecco quindi che per le probabili formazioni di Eintracht Francoforte Chelsea vedremo grandi conferme da entrambe le parti in campo: eccezion fatta per Ante Rebic fermato dal giudice sportivo dopo il giallo rimediato pure nell’ultimo turno di Europa league. Pure l’allenatore dei Blues dovrà fare attenzione a qualche assenza di troppo: vedremo quindi quali saranno le mosse di Hutter e Sarri per le probabili formazioni di Eintracht Francoforte Chelsea.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla viglia del fischio d’inizio di questo atteso match per le semifinali di Europa League vediamo che il pronostico è a favore dei Blues che pure questa sera giocheranno lontani dal pubblico di casa. Esaminando le quote date dal portale di scommesse snai poi vediamo che nell’1×2 il successo nello scontro diretto dell’Eintracht Francoforte è stato fissato a 2,75, contro l’appena più basso 2,55 per la vittoria del Chelsea, mentre il pareggio è stato quotato a 3,35.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT FRANCOFORTE CHELSEA

LE MOSSE DI HUTTER

Come annunciato prima questa sera Hutter per le probabili formazioni di Eintracht Francoforte Chelsea, dovrà fare a meno di Ante Rebic fermato dal giudice sportivo: senza il numero 4 dell’Eintracht la doppia punta di attacco verrà gestita dal solito Jovic in coppia con Paciencia. Alle spalle dell’attacco non mancherà poi dal primo minuto Gacinovic, posto sulla tre quarti e davanti al solito modulo a 4 della mediana che vedrà in campo questa sera dal primo minuto i centrali Fernandes e Rode e gli esterni di reparto Da Costa e Kostic. Pochi i dubbi del tecnico austriaco poi per la difesa, posta di fronte a Trapp: nel reparto a tre troveremo infatti come primi titolari Abraham, Hasebe e Hintergegger.

LE SCELTE DI SARRI

In vista della partita di questa sera per l’Europa league, pure Sarri pare avere le idee ben chiare per quanto riguarda la formazione dei blues, con l’unico dubbio sulle condizione di Kantè. In ogni caso l’ex allenatore del Napoli dovrebbe confermare il 4-3-3 come modulo di partenza e molti dei titolari già visti in Europa league. Ecco quindi che di fronte al solito Kepa tra i pali potremmo vedere oggi dal primo minuto in difesa il duo centrale con Christensen e Luiz, mentre toccherà a Azpilicueta e Alonso agire ai lati del reparto. Per la mediana la conferma dei blues è il solito Jorginho in cabina di regia: al suo fianco ecco poi dal primo minuto Kovacic e Barkley, pur col il numero 7 osservato speciale dalla panchina. Pure per l’attacco Sarri ha le idee chiare e consegnerà le maglie da titolare a Hazard, Giroud e Pedro, questo confermato dopo la doppietta segnata ai quarti contro lo Slavia Praga.

IL TABELLINO

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): 31 Trapp; 19 Abraham, 20 Hasebe, 13 Hinteregger; 24 da Costa, 5 Fernandes, 17 Rode, 10 Kostic; 11 Gacinovic; 39 Paciencia, 8 Jovic. All. Hutter

CHELSEA (4-3-3): 1 Kepa; 28 Azpilicueta, 27 Christensen, 27 Luiz, 3 Alonso; 17 Kovacic, 5 Jorginho, 8 Barkley; 11 Pedro, 18 Giroud, 10 Hazard. All. Sarri



