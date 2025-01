CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, L’INTER BUSSA ALLA PORTA

Il calciomercato Bologna rischia di veder partire molti pezzi pregiati, tra accordi presi a gennaio ed effettivi trasferimenti a giugno. La squadra di Italiano è pronta a fare il possibile in questa seconda parte di stagione per agguantare l’Europa. Sarà difficile replicare il percorso che ha portato alla qualificazione in Champions League, ma Europa e Conference League possono essere tranquillamente alla portata dei felsinei se continueranno a spingere così sull’acceleratore.

Sarà però difficile a giugno, come accaduto l’anno passato, trattenere i giocatori più rappresentativi: Zirkzee, bomber di Thiago Motta, è finito al Manchester United mentre l’ex Roma e Genoa Calafiori è andato all’Arsenal. Questa volta i nomi più di tendenza sono Beukema e Castro che però potrebbe restare in Italia, precisamente a Milano sponda nerazzurra. L’Inter infatti si prepara questa sera ad affrontare i rossoblu, dando un’occhiata ancora più da vicino agli obiettivi di mercato.

Il difensore sarebbe l’ideale per sostituire un Acerbi ormai lontano dalla sua forma migliore e un De Vrij che invece non si sa ancora se rinnoverà il proprio contratto in scadenza, considerando anche l’età avanzata dell’ex Lazio. Castro invece sarebbe l’attaccante “da Inter”: veloce, rapido e argentino. I confronti con Lautaro Martinez sprecano e chissà se presto non potranno diventare compagni, magari completando tra qualche anno il cambio del testimone.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, IKONE AL POSTO DI NDOYE?

La lista dei protagonisti del calciomercato Bologna potrebbe aumentare. Infatti anche Ndoye è diventato un profilo molto cercato in Italia e non solo, in particolare piace ad una squadra che è alla prese con una cessione pensate. Stiamo parlando del Napoli, orfana di Kvaratskhelia prossimo al passaggio ufficiale al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro e 9+2 di stipendio. Lo svizzero potrebbe essere il sostituto ideale del georgiano, ma i partenopei a differenza degli emiliani vorrebbe la chiusura dell’accordo già a gennaio.

Per quanto riguarda i movimenti in entrata del calciomercato Bologna, ci sarebbe l’idea Ikone che Italiano ha già allenato alla Fiorentina. Il problema è rappresentato dalla concorrenza del Nantes che vorrebbe riportare il giocatore in Francia, situazione che potrebbe concretizzarsi.