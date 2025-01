Calciomercato Bologna News, interesse per un difensore

Il calciomercato Bologna sembra essere abbastanza fermo in queste prime settimane di gennaio, con il club che sta lavorando sottotraccia per portare in Italia talenti giovani a basso costo da far lanciare a mister Vincenzo Italiano, come accaduto in questa prima metà di campionato con l’attaccante Santiago Castro. Il club emiliano però dovrà essere bravo anche a trattenere i suoi top player che con le prestazioni della stagione scorsa e quelle di questa prima metà hanno fatto interessare top club di tutta Europa che potrebbero fare delle offerte che i rossoblu non possono rifiutare.

Galliani e Monza obiettivo salvezza/ “25 punti nel girone di ritorno! Sto lavorando a dei colpi..."

Il primo nome del calciomercato Bologna è quello di Sam Beukema, difensore olandese ventiseienne arrivato lo scorso anno dall’AZ Alkmaar per una cifra intorno ai 10 milioni di euro e che alla guida di Thiago Motta e Italiano ha dimostrato di essere un difensore solido su cui poter fare affidamento che può solcare palcoscenici europei importanti. Ed è proprio per questo che il Liverpool di Arne Slot, allenatore olandese che conosce Beukema dai tempi della Eredivisie, ha messo gli occhi sul giocatore e come il suo vecchio compagno di reparto Riccardo Calafiori, sarebbe pronto a portarlo in Premier League per renderlo una pedina del presente e del futuro del club inglese al primo posto in campionato.

Calciomercato Torino News/ Ritorno di fiamma per Casadei, Kouame il bomber per Vanoli (10 gennaio 2025)

Calciomercato Bologna News, le possibili mosse in attacco

Il secondo nome che nelle ultime ore si è fatto in uscita per il calciomercato Bologna è quello di Dan Ndoye, l’esterno svizzero classe 2000 con Italiano ha trovato più continuità e dopo l’ottima prima stagione in Serie A ha già collezionato più gol della stagione passata alla corte di Thiago Motta visto il suo agire vicino all’area avversaria. Il club che si è interessato a Ndoye è il Napoli che con Kvaratskhelia sempre più verso Parigi sta vagliando diverse opzioni per sostituirlo, lo svizzero avrebbe sicuramente caratteristiche diverse dal georgiano e andrebbe ad occupare la corsia di destra ma il suo arrivo libererebbe lo spazio a David Neres di giocare da vero fantasista offensivo sulla corsia che preferisce, quella di sinistra, e sarebbe inoltre un’alternativa molto valida se non superiore a Politano.

Calciomercato Juventus/ Nel mirino Araujo e Kolo Muani con Danilo via a fine mese (oggi 10 gennaio 2025)

In entrata invece il calciomercato Bologna sembra fermo ma negli ultimi giorni Giovanni Sartori starebbe sondando la fattibilità di uno o due colpi straordinari che andrebbero a stravolgere la fase offensiva della squadra. Il primo nome attenzionato è quello di Federico Chiesa, forse proprio alla luce dell’interesse del Liverpool per Beukema e di quello del Napoli per Nodye, il secondo avrebbe qualcosa di clamoroso ed è quello di Joshua Zirkzee che dopo soli sei mesi potrebbe tornare a Bologna per ritrovare minutaggio e l’occasione per riscattarsi dopo i primi difficili mesi a Manchester in cui ha giocato solo 20 partite fornendo 3 gol e 1 assist.