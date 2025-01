Calciomercato Cagliari News: Rinnovo raggiunto per Adam Obert

Il calciomercato Cagliari cerca giocatori che possano aiutare immediatamente Davide Nicola a raggiungere la salvezza alla fine della stagione senza troppi intoppi, dalla dirigenza sono stati individuate diverse zone di campo in cui operare ma sicuramente quella più interessata è l’attacco dove Roberto Piccoli è l’unica vera opzione e i nomi di sue possibili alternative o sostituti sono diversi rendendo evidente come le idee della dirigenza siano ancora tutte da definire. Il Cagliari si è mosso per provare a portare in Sardegna giocatori più o meno importanti, da Cyril Dessers a Matteo Brunori o ancora Eldor Shomurodov, che però dovrebbe trasferirsi al Venezia.

Nel frattempo la dirigenza sarda cerca di trattenere i giocatori che sono risultati importanti fino a questo momento della stagione nelle rotazioni di Nicola, rinunciando anche alle avance di grandi squadre italiane, si era infatti parlato di interesse della Roma per Makoumbou e Zappa, e sul terzino si era mosso anche il Milan ma gli arrivi di Rensch e Walker e il rinnovo del terzino dovrebbero aver scongiurato eventuali offerte. Nelle ultime ore del calciomercato Cagliari è stato ufficializzato anche il rinnovo di Adam Obert, il difensore centrale ed esterno basso slovacco classe 2002, che quest’anno ha giocato 14 partite realizzando 1 gol e 1 assist, ha trovato un accordo per rimanere in rossoblù fino al 2029.

Calciomercato Cagliari News: Dennis Johnsen e Federico Bonazzoli obiettivi dalla Cremonese

Il calciomercato Cagliari potrebbe inoltre aprire una doppia trattativa con una squadra di Serie B per riportare nel massimo campionato due giocatori che nelle scorse stagioni hanno già calcato quel palco, la squadra in questione è la Cremonese che dai sardi ha acquistato Paulo Azzi e che per questo potrebbe fare un prezzo di favore ai rossoblù. Il primo nome che potrebbe tornare in Serie A è quello di Dennis Johnsen, l’esterno norvegese potrebbe essere un’arma interessante per Nicola e potrebbe ricoprire un doppio ruolo, come esterno e come seconda punta, per lui sarebbe un ritorno in Serie A dopo la stagione con il Venezia e in questa stagione con i grigiorossi in Serie B ha realizzato 2 gol e 3 assist in 17 partite.

L’altro profilo che è poi il più importante per il calciomercato Cagliari è quello di un attaccante puro, Federico Bonazzoli, l’attaccante è stato acquistato nella scorsa estate dai lombardi per 1,5 milioni dalla Salernitana e potrebbe essere riportato in Serie A con la formula del prestito, gradita da tutte le parti in causa. Bonazzoli quest’anno ha giocato 18 partite trovando 4 gol e 1 assist