Calciomercato Cagliari News: Vasilije Adzic obiettivo per rinforzare il centrocampo

Il calciomercato Cagliari è da diverse settimane alla ricerca di profili che possano rinforzare la rosa a disposizione di Davide Nicola per aiutare il tecnico a raggiungere senza intoppi la salvezza a fine stagione, tra i molti obiettivi del mercato rossoblù ci sono giocatori con caratteristiche molto diverse tra di loro, per età, ruolo e posizione nel campo per cercare di trovare il tassello giusto per accontentare l’allenatore. Dopo le operazioni già concluse che hanno visto il rinnovo per Gabriele Zappa e l’arrivo di Elia Caprile dal Napoli in uno scambio di prestiti con Simone Scuffet, la dirigenza sarda potrebbe aver messo gli occhi su un giovane talento del nostro campionato prima di mettere tutte le forze nell’attaccante.

Il calciatore che interessa in questo calciomercato Cagliari è Vasilije Adzic, centrocampista montenegrino classe 2006 di proprietà della Juventus che può occupare tutti ruoli in quella zona di campo, da vertice basso davanti alla difesa, a regista, a mezzala d’incursione al trequartista dietro la punta. La trattativa potrebbe essere intavolata con i bianconeri ma solo per un prestito secco, il giocatore potrebbe anche essere convinto ad andare a Cagliari per crescere e giocare da titolare ma difficile da essere convinto è Thiago Motta che stravede per il ragazzo e vuole tenerlo stretto nella sua rosa.

Calciomercato Cagliari News: Matteo Brunori obiettivo per l’attacco, Gianluca Lapadula verso la cessione

L’altra zona di campo su cui il calciomercato Cagliari sta lavorando molto intensamente e dall’apertura della finestra invernale è l’attaccante, Roberto Piccoli non è considerato abbastanza da Nicola e la dirigenza che vorrebbe portare un giocatore che possa essere un suo sostituto di livello ma anche una sua possibile alternativa, Il nome su cui è forte l’interesse del Cagliari è quello di Matteo Brunori, attaccante trentenne del Palermo con cui ha giocato 19 partite realizzando solo 2 gol e che sta per essere sostituito dall’arrivo di Pohjanpalo dal Venezia. Per il giocatore potrebbe arrivare quindi la prima esperienza in Serie A se il Cagliari sarà disposto a versare una cifra intorno ai 2 milioni per averlo o se il Palermo decidesse di cederlo in prestito.

In questo calciomercato Cagliari se Brunori potrebbe entrare nel reparto offensivo del Cagliari un altro calciatore potrebbe fare il percorso opposto tornando a giocare nel campionato di Serie B, è il caso di Gianluca Lapadula, attaccante classe 1994 peruviano che i rossoblù vorrebbero cedere a titolo definitivo, su di lui c’è forte l’interesse di Cesena e Spezia ma a distanza seguono la situazione anche il Lecce e il Monza che se non dovessero trovare dei profili migliori potrebbero chiedere il prestito del giocatore.