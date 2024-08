CALCIOMERCATO INTER NEWS, GASIOROWSKI NON ARRIVA

Il calciomercato Inter è rimasto con un pugno di mosche in mano. Secondo quanto riportato dalla Spagna, l’affare Gasiorowski è saltato sul più bello ovvero quando i nerazzurri si erano convinti a pagare i 20 milioni di euro di clausola.

Secondo Marca, famoso quotidiano spagnolo, il Valencia avrebbe provato un ultimo disperato tentativo ovvero rinnovare in fretta e furia il contratto del difensore in modo da alzare il prezzo della clausola rescissoria.

Essendo riusciti a fare questa operazione, la cifra è salita da 20 a 45 milioni di euro, un prezzo che l’Inter non è disposta a pagare nonostante la grande stima della società per il difensore classe 2005, dunque destinato a rimanere al Mestalla.

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha fatto il punto invece su un altro difensore sempre in orbita Inter ovvero Hermoso. L’ex Atletico Madrid, ora svincolato, è stato accostato anche ad altri club italiani come Napoli e Milan.

Secondo il giornalista è però da escludere l’arrivo del giocatore in nerazzurro complici i soliti motivi che ormai accompagnano le scelte di calciomercato dell’Inter. La società Oaktree è stata chiara: niente giocatori sopra una certa età e dall’ingaggio pesante.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PROBLEMA CESSIONI

Il calciomercato Inter non riesce però a piazzare colpi in uscita. L’ultimo di un certo calibro rimane quello di Valentin Carboni, finito al Marsiglia di Roberto De Zerbi in prestito con riscatto ma soprattutto controriscatto in favore dei nerazzurri.

In attacco sia Correa che Arnautovic non sembra attirare grandi offerte e i loro ingaggi continuano a pesare sulle spalle dei nerazzurri. I nerazzurri hanno bisogno di soldi per mettere a referto l’ultimo colpo tra quelli prioritari.

Stiamo parlando del vice Bastoni, un difensore che rientri nei parametri Oaktree e che permette al titolare di riposarsi vista la grande mole di partita che i meneghini dovranno affrontare in vista dell’imminente stagione che inizierà con la prima di campionato contro il Genoa.