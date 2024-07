Calciomercato Inter News/ Kiwior chiude al Bologna e apre ai nerazzurri. Salta Gudmundsson (21 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER, SALGONO LE QUOTAZIONI PER KIWIOR

Il calciomercato Inter è alla ricerca di un difensore. Simone Inzaghi ha bisogno di un innesto per il reparto arretrato per definirlo completo. Al momento manca un sostituto di Bastoni, un braccetto che possa offrire spinta ma al tempo stesso l’accortezza necessaria in difesa.

L’obiettivo Cabal è finito alla Juventus, Buongiorno l’ha preso il Napoli e la piste Hermoso e Ricardo Rodriguez si stanno pian piano raffreddando. Chi andrà dunque all’Inter? Secondo La Gazzetta dello Sport, la risposta a questa domanda corrisponde al nome di Jakub Kiwior.

Il giocatore è in uscita dall’Arsenal, a maggior ragione dopo l’arrivo ormai definitivo di Riccardo Calafiori dal Bologna. A proposito di felsinei, proprio i rossoblu avevano secondato il terreno per il polacco che però ha rifiutato. La volontà del giocatore è di tornare a giocare in Serie A, ma per una squadra che sia l’Inter o la Juventus.

Onde evitare un Cabal bis, i nerazzurri dovranno chiudere il prima possibile l’accordo con l’ex Spezia che piace molto a Thiago Motta, avendolo allenato proprio in Liguria. La formula per portare Kiwior a San Siro sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che l’Arsenal potrebbe anche concedere.

CALCIOMERCATO INTER, MAROTTA ESCLUDE GUDMUNDSSON

Il calciomercato Inter era iniziato con l’accostamento di Albert Gudmundsson. L’islandese sembra essere destinato ai nerazzurri sin dalle prime battute della sessione estiva, ma alla fine le strade non si sono mai incrociate e ora sembrano più distanti che mai con il futuro del calciatore che sembra essere ancora in terra ligure.

Già tempo fa il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta aveva escluso il giocatore dalla lista degli obiettivi dei nerazzurri, ma qualcuno aveva anche pensato ad ad un gioco delle parti, un modo per depistare le concorrenti prima di preparare l’assalto all’attaccante di Alberto Gilardino.

Fatto sta che il patron nerazzurro ha recentemente dichiarato per l’ennesima volta la la volontà dell’Inter nei confronti di Gudmundsson di non affondare il colpo: “Non è un’opzione. In questo momento abbiamo un attacco ricco di qualità, valori e numeri. In questo momento non fa al caso nostro”.

