Calciomercato Inter News/ Passi avanti per Sommer, offerto Kamada per il centrocampo (venerdì 28 luglio 2023)

CALCIOMERCATO INTER, SPRINT DECISIVO PER SOMMER?

Il calciomercato Inter è ancora bloccato alla situazione portieri. Gli addii di Onana, Handanovic e Cordaz hanno letteralmente stravolto il reparto e i nerazzurri sono chiamati il più presto possibile a ricomporre un trio affidabile. Il sostituto del camerunense, che ha già debuttato in amichevole con il Manchester United, è Yann Sommer del Bayern Monaco che sembra finalmente più vicino ai nerazzurri dopo giorni di tira e molla.

Stando a quanto riportato da Sky Sport Deutschland i contatti delle ultime ore avrebbero portato ad un accordo verbale tra l’Inter e il Bayern Monaco, passo avanti importantissimo per l’eventuale fumata bianca che permetterebbe all’estremo difensore svizzero di difendere i pali dei meneghini. Per quanto riguarda le cifre siamo intorno ai 5-6 milioni di euro per un trasferimento a titolo definito dell’ex Borussia Monchengladbach nel capoluogo lombardo. I bavaresi hanno invece David Raya del Brentford come primo obiettivo per la porta.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SPUNTA L’IDEA KAMADA

In un calciomercato Inter che si è spesso incrociato con quello del Milan, è rispuntato un nome che è stato sedotto e poi abbandonato proprio dai rossoneri. Parliamo di Daichi Kamada, un giocatore che piaceva tanto ai rossoneri ma che è preso passato da obiettivo numero uno a non rientrare più nei piani del mercato rossonero, venendo accostato per un periodo anche alla Lazio. Il calciatore giapponese è attualmente svincolato e dopo l’esperienza al Francoforte è pronto ad una nuova avventura in uno dei top 5 campionati. Secondo La Gazzetta dello Sport, il classe 1996 non è una priorità per il club nerazzurro anche se rimane un’ipotesi che quantomeno cattura l’attenzione degli addetti ai lavori.

Trequartista ma all’evenienza anche seconda punta, ha fornito 29 assist siglando 20 reti nelle sue 127 presenze in Bundesliga con la squadra che l’ha consacrato dopo aver passato la stagione 2018-2019 al Sint-Truiden, utile per permettere al giapponese di farsi le ossa e prepararsi al meglio alla Bundesliga. Kamada è stato inoltre importante per alcune delle più importanti vittorie della storia del Francoforte come la Coppa di Germania, conquistata cinque volte in 80 edizioni, e l’Europa League del 2021/2022 vinta ai rigori contro gli scozzesi dei Rangers. In quell’occasione Kamada è stato uno dei cinque rigoristi della lotteria finale, precisamente il terzo.











