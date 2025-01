CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CAMBIASO VERSO IL CITY

Il calciomercato Juventus passa parecchio dalle cessioni. Quella più importante è senza dubbio Andrea Cambiaso, sempre più vicino al Manchester City. L’ex Genoa e Bologna non farà parte dei convocati per la sfida contro il Benfica. La ragione ufficiale è “infortunio alla caviglia”, ma la situazione extra-infermeria è chiara: il calciatore è legato alla Juventus, ma difficilmente si farebbe scappare un’occasione così importante, tanto da aver già detto sì a Guardiola. I bianconeri difficilmente andranno alla ricerca di un sostituto vero e proprio in questa sessione di mercato. D’altronde manca troppo poco ed è molto difficile trovare un calciatore all’altezza di Cambiaso, sia per qualità che per il valore.

Un altro giocatore che potrebbe ben presto lasciare la Juventus è Nicolò Fagioli. Il centrocampista è l’ultima ruota di scorta delle gerarchie di Thiago Motta e su di lui si stanno aggiungendo sempre più squadre interessate, tra cui Fiorentina e Napoli.

Il calciatore però vorrebbe mettersi alle spalle l’Italia, probabilmente complice anche il discorso scommesse che lo ha destabilizzato. L’occasione più interessante all’estero ad oggi sembra essere il Marsiglia con De Zerbi che sta spingendo fortissimo per accaparrarsi l’ex Cremonese.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KELLY SCALA LE GERARCHIE

Il calciomercato Juventus è sempre alla ricerca di un difensore centrale. I troppi infortuni in quella zona del campo, specialmente Bremer e Cabal, hanno complicato la vita a Thiago Motta che avrebbe chiesto alla società un aiuto. Il primo nome era Araujo che però è passato da chiedere la cessione a rinnovare con il Barcellona. Poi è tornato di moda Todibo, ma la situazione non sembra così semplice e obbliga Giuntoli a trovare valide alternative.

Tra questi c’è Llolyd Kelly del Newcastle che sembra il miglior acquisto per qualità-prezzo e caratteristiche ricercate da Thiago Motta. Manca poco al gong dunque il gruppo di lavoro bianconero dovrà dare un’accelerata.

