CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, SEGUITO DA VICINO FAGIOLI DELLA JUVENTUS

Il calciomercato Fiorentina sta entrando nel vivo e Pradé è alla ricerca di calciatori in grado di aumentare la qualità della rosa messa a disposizione di Raffaele Palladino che vorrebbe avere ulteriori alternative. Il principale ruolo su cui stanno lavorando i viola è quello del centrocampista perché Cataldi, Adli e Mandragora non bastano e non permetto il passaggio stabile ad un centrocampo a tre.

L’arrivo di Folorunsho ha offerto una nuova soluzione a Palladino che sta cercando anche maggiore qualità nella gestione del pallone e avrebbe messo gli occhi su Nicolò Fagioli di proprietà della Juventus ma pronto a salutare Torino in cerca di un maggiore minutaggio.

La richiesta dei bianconeri è di circa 20 milioni di euro per un calciatore che non sta trovando spazio nelle rotazioni di Thiago Motta e arriva da una stagione fermo per via della sanzione arrivata dopo lo scandalo calcioscommesse ma che ha quasi 24 anni e 52 presenze in Serie A con i bianconeri.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IKONE VICINO ALL’ADDIO

Tanto lavoro anche in uscita per il calciomercato Fiorentina con i viola che vorrebbero liberarsi di ingaggi pesanti per calciatori poco utilizzati e messi da parte nella gestione di Raffaele Palladino. Su tutti, il nome di Jonathan Ikoné è il più vicino all’uscita e potrebbe lasciare Firenze già nei prossimi giorni con diverse squadre sulle orme del francese e pronti a fare un’offerta alla Fiorentina.

Il Torino è molto interessato alla vicenda e potrebbe provare l’affondo nei prossimi giorni per aggiungere un esterno che potrebbe essere molto utile nel nuovo schieramento proposto da Vanoli nelle ultime partite giocate. Ikoné, inoltre, piace molto anche in Francia con il Nantes che, secondo Gianluca Di Marzio, ha offerto un prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro trovando, però, il rifiuto del calciatore che aspetta i granata.

