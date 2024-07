Calciomercato Juventus News/ Sancho al posto di Chiesa, Koopmeiners rimane la priorità (8 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PIANO PER KOOPMEINERS

Il calciomercato Juventus prosegue con insistenza sui soliti nomi. La dirigenza bianconera sa esattamente chi portare a Torino per migliorare una squadra che ha l’obbligo di tornare competitiva, a maggior ragione dopo l’arrivo di Thiago Motta, precisamente ieri sera a Torino dopo lo scalo a Milano.

Questo non vuol dire però che i bianconeri non abbiamo alternative. Un esempio su tutti Todibo: infatti, non è un segreto che i primi due nomi erano Calafiori e Buongiorno, ma visto l’evolversi delle trattative, la Juventus non si è fatta cogliere impreparata e ora punta con decisione al francese, Nizza permettendo.

A proposito di priorità, Teun Koopmeiners sembra però non avere piano B. Il centrocampista dell’Atalanta è il sogno di mercato di Thiago Motta ed è per questo che in quel caso non ci saranno alternative che tengano. La società bianconera farà tutto il possibile per aggiudicarsi le prestazioni dell’olandese.

Come rivela il Corriere dello Sport, la Dea è irremovibile: 60 milioni o niente. La cifra non rientra nei parametri di calciomercato della Juventus che però non demorde. Infatti le cessioni di Chiesa, McKenniem Kean e devi vari giovani come Felix Correia, De Winter, Kaio Jorge potrebbe aumentare il fondo cassa juventino che dalla sua ha la volontà del giocatore.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ESCE CHIESA ENTRA SANCHO

Il calciomercato Juventus vivrà però anche di cessioni. Secondo Sportmediaset, l’avventura di Federico Chiesa a Torino è giunta al capolinea. L’ex Fiorentina, in scadenza a giugno 2025, non rinnoverà il contratto con i bianconeri per una scelta societaria. L’esterno si è messo il cuore in pace e sta già cercando soluzioni.

Da una parte la corte di De Rossi, dall’altra la Premier League. A Torino, in ogni caso, si aspettano un’offerta di 25/30 milioni per liberare l’esterno offensivo e fiondarsi su un obiettivo di vecchia data ovvero Jadon Sancho. Reduce da una grande stagione in prestito al Borussia Dortmund, il calciatore ha ripreso valore.

Il Manchester United, titolare del cartellino, vuole 40/50 milioni per far partire l’inglese. La Juventus vorrebbe contrattare e l’idea di calciomercato bianconera è quella del prestito con diritto di riscatto. Visioni differenti, ma i contatti stanno proseguendo e il giocatore accetterebbe volentieri Torino.











