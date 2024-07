Calciomercato Juventus/ C’è l’accordo con Koopmeiners. Chiesto Sancho in prestito (5 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, KOOPMEINERS PUÒ DIVENTARE REALTÀ

Completamente scatenata la Juventus con Cristiano Giuntoli in diverse trattative che potrebbe portare dei top player alla corte di Thiago Motta già prima del ritiro pre stagionale che vedrà il primo approccio dell’allenatore ex Bologna sulla panchina bianconera. Dopo aver chiuso Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram, il calciomercato Juventus non si ferma e si muove a passo svelto anche verso Teun Koopmeiners dell’Atalanta che sembra essere molto vicino al club bianconero.

La richiesta dell’Atalanta rimane oltre i 50 milioni di euro ma la Juventus è pronta a presentare un’offerta intorno a quella cifra dopo l’uscita di Federico Chiesa che è in contatto con la Roma. L’idea di Giuntoli è quella di cedere in questa sessione Chiesa così da avere abbastanza liquidità per provare il definitivo affondo per Koopmeiners con l’olandese che avrebbe già un accordo di massima con la Juventus sulla base di 4,5 milioni l’anno secondo Alfredo Pedullà.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, GIUNTOLI VUOLE SANCHO MA SERVE L’USCITA DI CHIESA

L’uscita di Federico Chiesa potrebbe portare una cifra intorno ai 25 milioni di euro nelle casse della Juventus che è pronta a coprire la partenza dell’esterno italiano con l’ingresso di Jadon Sancho in uscita dal Manchester United. L’esterno inglese è un esubero del Manchester United che ha rinnovato Ten Hag e, di conseguenza, confermato la volontà di cedere Jadon Sancho che non ha mai trovato il giusto feeling con l’allenatore olandese.

Giuntoli vorrebbe far entrare l’inglese nel calciomercato Juventus con un’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto anche se il Manchester United vorrebbe inserire un obbligo per essere sicuro della cessione di quello che è un calciatore molto pesante a livello di bilancio. Koopmeiners e Sancho sono gli obiettivi imminenti del calciomercato Juventus che si muoverà ancora per un difensore e, successivamente, attenderà eventuali uscite per riaffacciarsi sul mercato in entrata.

