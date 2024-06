Calciomercato Juventus News/ Si lavora per chiudere Khephren Thuram la prossima settimana (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KEAN È DELLA FIORENTINA: OPERAZIONE DA 18 MILIONI

Una trattativa nata e chiusa relativamente in fretta. Il passaggio di Moise Kean alla Fiorentina permette al calciomercato Juventus di guardarsi attorno con più consapevolezza dal punto di vista economico. L’attaccante si appresta a diventare il punto di riferimento della nuova Viola di Raffaele Palladino salutando la Juve a titolo definitivo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Si pensa a Retegui per l'attacco. Soulé e Huijsen valgono oro (28 giugno 2024)

Per convincere la Juventus a cedere il classe 2000 c’è stato bisogno di un’offerta importante pari a 13 milioni più 5 di bonus. Per il calciatore invece, entusiasta della nuova avventura, lo aspetterà uno stipendio pari a 2.5 milioni la stagione. Insomma, per Kean si tratta senza dubbio di un’occasione importantissima per la sua carriera.

Calciomercato Juventus News/ Visite mediche per Douglas Luiz, intrico Sancho-Adeyemi (oggi 27 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ORA L’ASSALTO VA A THURAM

Il calciomercato Juventus continua a far parlare di sé. Gli arrivi di Douglas Luiz e Di Gregorio sono solo l’inizio della lista di operazioni di una squadra completamente cambiata, dalla scrivania al campo fino alla panchina. In questo momento ciò che interessa è il fronte cessioni con l’addio di Kean, ma subito dopo partirà l’assalto a Khephren Thuram.

Una volta messo nero su bianco il passaggio dell’attaccante alla Fiorentina, la Juventus potrà dunque fiondarsi sul francese. Secondo Gianluca Di Marzio, la situazione di calciomercato è avviata meglio del previsto: già la prossima settimana la società bianconera potrebbe chiudere a 20 milioni, compresa sia la parte fissa che i bonus. Un investimento anche in questo caso importante per qualità e quantità.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ipotesi scambio Chiesa-Kimmich col Bayern. Kean in Viola? (27 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DERBY D’ITALIA CON IL FRATELLO

Il calciomercato Juventus si prepara dunque ad accogliere Khephren Thraum, fratello dell’interista Marcus. Il classe 2001 del Nizza è reduce da 1 gol e 1 assist nelle 27 gare stagionali in campionato e ha già annunciato all’inizio della sessione di mercato che non ha più intenzione di rimanere al Nizza.

Da qui di fatto è nato l’interessamento della Juventus che ha fiutato il colpo e ragionando in ottica scadenza di contratto (Thuram ha un contratto fino al 2025) e di volontà del giocatore, ha subito messo pressione al Nizza che si ritrova con l’ultima finestra di mercato a disposizione per cederlo senza perderlo a parametro zero.

Thuram ha completato con quest’anno la sua quinta stagione tra le fila del Nizza dopo essere cresciuto molto da quando è arrivato. Ora Khephren sa di poter e dover fare il salto di qualità unendosi in una delle squadre più forti al mondo. Un onore anche per il papà che non ha mai nascosto la fede bianconera, come dimostrato durante i festeggiamenti dell’Inter.











© RIPRODUZIONE RISERVATA