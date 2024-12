CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: CRESCONO LE QUOTAZIONI DI DAVID HANCKO

David Hancko è sempre più al centro del calciomercato Juventus. Qualche giorno fa ve ne avevamo parlato come possibile alternativa ad Antonio Silva e adesso possiamo aggiungere che il “sorpasso” è compiuto, perché sarebbe proprio lo slovacco classe 1997 del Feyenoord la priorità di Cristiano Giuntoli in difesa, mentre si è decisamente raffreddata la pista che porterebbe al calciatore del Benfica. Negli ultimi giorni ci sono state diverse telefonate fra la Juventus e David Hancko e, secondo la Gazzetta dello Sport, Giuntoli ma anche Thiago Motta sono sempre più convinti a puntare sullo slovacco.

Naturalmente i tempi si sono affrettati dopo gli infortuni di Bremer e Cabal, per cui quella che era un’idea in ottica estate 2025 è diventata una priorità già per gennaio nel calciomercato Juventus. L’accordo sembra praticamente già fatto con il giocatore, che avrebbe infatti scelto la Juventus per il suo futuro e soprattutto vorrebbe il trasferimento già a gennaio, motivo per cui David Hancko sarebbe pronto a chiedere al Feyenoord la cessione nella sessione invernale. Adesso quindi resta da capire quali saranno le manovre con il club olandese, che invece è ancora da convincere…

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ECCO I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE

Dunque questa sarà una priorità del calciomercato Juventus nelle prossime settimane: sappiamo che la richiesta degli olandesi si aggira attorno ai 30 milioni di euro e di conseguenza servirà anche fare cassa con qualche cessione: in questo senso, i nomi in ballo sono quelli di Fagioli, Douglas Luiz e Mbangula. Una complicazione potrebbe arrivare dal nuovo calendario della Champions League: il Feyenoord ha 10 punti, si giocherà l’accesso ai playoff nelle restanti due sfide contro Bayern e Lilla e vorrebbe avere David Hancko ancora disponibile. Questo potrebbe significare che la trattativa potrebbe anche decollare verso il finale della sessione invernale, anche se la Juventus proverà ad accelerare i tempi.

Una prima proposta potrebbe essere quella di un prestito oneroso con riscatto estivo. Nell’affare David Hancko potrebbe entrare anche Facundo Gonzalez, un giovane difensore uruguaiano dei bianconeri in prestito a Rotterdam con riscatto fissato a 6 milioni di euro. I rapporti sono buoni e la Juventus punta sullo slovacco anche per altre motivazioni: conosce già il calcio italiano grazie a una precedente esperienza alla Fiorentina nella stagione 2018-2019, i rapporti ai tempi del Napoli di Giuntoli con Francesco Calzona, c.t. di David Hancko nella Slovacchia, ma soprattutto la duttilità di un difensore che può giocare sia centrale sia terzino sinistro.