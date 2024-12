CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ANTONIO SILVA VUOLE I BIANCONERI

Nelle ultime settimane Antonio Silva è sempre stato un nome al centro dell’attenzione per il calciomercato Juventus, sia pure con alti e bassi, fra momenti nei quali sembrava già vicinissimo ai bianconeri e altri nei quali la trattativa sembrava decisamente raffreddarsi, con un “sorpasso” da parte di David Hancko come priorità in difesa. Questi sono alti e bassi assolutamente normali nelle vicende di calciomercato, quindi oggi venerdì 27 dicembre 2024 registriamo che c’è di nuovo un ritorno di fiamma per Antonio Silva, che adesso sembra nuovamente più vicino alla Juventus.

Questo si deve naturalmente anche alle parole del potente procuratore del giocatore, cioè Jorge Mendes, che da Dubai è stato molto chiaro sulla situazione legata al suo assistito: “La Juventus vuole Antonio Silva e Antonio Silva vuole firmare con la Juventus ma il Benfica ha l’ultima parola, dobbiamo avere un po’ di pazienza. Vediamo che succederà, a lui piacerebbe molto andare alla Juve”. Ovviamente un uomo esperto come Mendes non si sbilancia troppo, perché sa che bisogna ancora trattare con il Benfica, ma intanto la volontà del difensore sembra chiarissima, magari gratificato dal fatto che Cristiano Giuntoli lo ha fin da subito identificato come prima opzione per sostituire l’infortunato Bremer.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL FUTURO DI FRANCISCO CONCEICAO

I tifosi bianconeri però possono sorridere ben due volte grazie alle parole di Jorge Mendes, perché un altro suo assistito è Francisco Conceicao, il giovane figlio d’arte che ha convinto tutti nei suoi primi mesi alla Juventus, ma che proprio per questo motivo è già al centro di tante voci. Stando alle dichiarazioni del procuratore, non ci dovrebbero essere pericoli in tal senso per il calciomercato Juventus, perché Mendes ha assicurato che Conceicao non si muoverà: “Conceicao resterà alla Juventus anche l’anno prossimo, è molto felice a Torino”.

Nessun condizionale, nessuna formula dubitativa o condita da “ma” e “se”, come spesso succede nel calciomercato: insomma, non ci dovrebbero davvero essere pericoli, anche perché Francisco Conceicao si è inserito molto bene alla Juventus, tutti sono felici del suo rendimento e delle sue qualità, per cui cambiare aria dopo una sola stagione non avrebbe molto senso, specialmente in così giovane età. Adesso il figlio d’arte deve “solo” continuare sulla strada così ben tracciata negli scorsi mesi…