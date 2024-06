Calciomercato Milan News/ Demirovic e Depay le alternative a Zirkzee, scambio Amrabat-Pobega (20 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN, CERCASI SOSTITUTO DI GIROUD

La valutazione sul calciomercato Milan dipenderà moltissimo dalla scelta dell’attaccante. Dopo la maledizione del numero nove che aveva accompagnato i rossoneri per anni, nel 2018 la società portò in quel di Milano il centravanti francese Olivier Giroud. Con lui il Milan è tornato a vincere lo Scudetto e in semifinale di Champions League per un totale di 49 gol in 132 partite con la casacca rossonera.

L’ultimo timbro, quello in campionato contro la Salernitana, ha sancito anche la fine della sua storia d’amore col Milan. Giroud andrà infatti a giocare ai Los Angeles FC dal primo luglio e dunque ora i rossoneri si ritrovano a dover cercare il suo sostituto, una punta che permetta a Paulo Fonseca di dare il via al suo operato. Tanti i nomi tra i possibili arrivi, anche se la pista che porta all’attaccante più bramato e rincorso sembra essersi raffreddata. Ci riferiamo a Joshua Zirkzee del Bologna che, nonostante l’accordo trovato col giocatore, sembra allontanarsi dal Milan per questioni economiche legate alle commissioni.

CALCIOMERCATO MILAN, DOPPIO NOME IN ALTERNATIVA: DEPAY E DEMIROVIC

Dunque ora il focus del calciomercato Milan per l’attacco sembra spostarsi altrove. Gli ultimi nomi fatti rappresentano profili diversi da loro sia a livello tecnico-tattico sia di richieste. Memphis Depay, attualmente impegnato in Germania con l’Olanda ad Euro2024, non rinnoverà il suo contratto con l’Atletico Madrid e dunque dal 30 giugno sarà libero di firmare per qualsiasi squadra-

Se da una parte c’è un parametro zero dall’ingaggio elevato, dall’altra c’è una richiesta di 25 milioni di euro. Ermedin Demirovic, centravanti 26enne dell’Augsburg, è reduce dalla migliore stagione in carriera avendo fatto registrare una doppia doppia da 15 gol e 10 assist. I rossoneri non sarebbe disposti ad accontentare completamente la squadra tedesca, ma sarebbe aperti a trattare partendo da una base di 18 milioni più bonus. In ogni caso, sebbene questi profili siano freschi, non passano di moda Dobvyk del Girona e Broja del Chelsea.

CALCIOMERCATO MILAN, IDEA DI SCAMBIO AMARBAT-POBEGA

A centrocampo il Milan si starebbe spostando verso un’idea di scambio di calciomercato con la Fiorentina di Raffaele Palladino. I viola hanno infatti mostrato interesse per Tommaso Pobega con l’ex Spezia e Torino che potrebbe trovare più spazio al Franchi di quanto ne abbia trovato a San Siro nonostante fosse reduce da un’ottima stagione in granata l’anno precedente al suo rientro al Milan.

I rossoneri, da tempo interessati a Sofyan Amrabat, potrebbero cogliere la palla al balzo e approfittare della suggestione toscana per Pobega. È ancora tutto da decifrare, ma i pezzi del puzzle potrebbe tranquillamente incastrarsi, portando a termine uno scambio interessante. Amrabat era in orbita Milan già prima di indossare la maglia del Manchester United, un’esperienza sicuramente formativa ma che non ha aiutato il calciatore della Nazionale marocchina ad avere una crescita importante ed equilibrata all’Old Trafford.

