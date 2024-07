CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Per la difesa si vira su Pavlovic. Ballottaggio Fofana-Rabiot (12 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PAVLOVIC, QUASI FATTA!

La settimana del calciomercato del Milan è cruciale, almeno nelle intenzioni di Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, che stanno accelerando sul mercato. Dopo aver puntato su Alvaro Morata dell’Atletico Madrid e Yossouf Fofana, il club rossonero ha deciso di scommettere su Strahinja Pavlovic, difensore del Red Bull Salisburgo e della Nazionale serba. Le difficoltà difensive della scorsa stagione, con 69 gol subiti, hanno evidenziato la necessità di un rinforzo fisico e aggressivo, qualità mancanti in una difesa composta prevalentemente da giocatori rapidi e abili nell’uno contro uno.

Il colpo di fulmine tra il Milan e Pavlovic è scoccato in un Salisburgo-Milan del 6 settembre 2022, durante la fase a gironi della Champions League. Moncada ha avviato i primi contatti ufficiali con il Salisburgo, riconoscendo in Pavlovic il rinforzo perfetto: mancino, alto 194 cm, e con ottimi margini di miglioramento. Pavlovic è pronto per la Serie A, dopo aver sfiorato il trasferimento alla Lazio nel 2019: gli austriaci chiedono 20 milioni di euro per il suo cartellino e il Milan sta preparando un’offerta di calciomercato per rafforzare una difesa che potrebbe perdere Thiaw, attratto dal forte interesse del Newcastle e di altri club inglesi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: FOFANA LA SCELTA, RABIOT LA SUGGESTIONE

Il calciomercato del Milan si muove anche su altri reparti e il prescelto per il centrocampo rossonero al momento è Youssouf Fofana. Geoffrey Moncada ha già raggiunto un accordo di massima per un contratto quinquennale (o quadriennale con opzione per il quinto) a 3,5 milioni di euro a stagione. Ora è necessario colmare la distanza tra la richiesta del club del Principato e la prima offerta del Milan, che ammonta a 12 milioni di euro più bonus. Il giocatore ha chiesto di essere ceduto e ha espresso il desiderio di vestire la maglia del club di Via Aldo Rossi. Le trattative proseguono senza sosta.

C’è però una suggestione di calciomercato sempre viva per la linea mediana del Milan: Adrien Rabiot resta il colpo a sorpresa che il Milan tiene ancora in serbo. Il suo contratto con la Juventus è scaduto ufficialmente il 30 giugno 2024 e la dirigenza del Milan ha avuto diversi incontri con Veronique Rabiot per discutere i dettagli dell’eventuale operazione. Non è un affare di calciomercato semplice per il Milan, date le richieste di commissioni da parte dell’agente di Adrien e le sue elevate richieste d’ingaggio.











