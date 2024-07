Calciomercato Milan News/ Passi avanti per Emerson. Bennacer-Adli, l’Arabia Saudita chiama (11 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN, EMERSON E FOFANA SEMPRE PIÙ VICINI

Il calciomercato Milan è tra i più attivi, ma finora solo sui giornali. Colpi non ce ne sono stati, anche se per alcuni manca poco, però al momento la casella acquisti rimane ferma sullo zero. Passa avanti però sono stati fatti per Emerson Royal: il Tottenham continua a chiedere 20 milioni, i rossoneri si sono avvicinati offrendone 15. Sul contratto non ci sono dubbi, quinquennale come già accordato nel mese di maggio, stando a quanto riporta Fabrizio Romano.

L’altro obiettivo molto vicino al Milan è Youssof Fofana. Il centrocampista francese vuole solamente i rossoneri, rifiutando anche le avances dalla Premier League. Per quanto riguarda contratto, stipendio e affini, il club lombardo ha già chiuso ogni tipo d’accordo, tant’è che l’agente ha già informato il Monaco. Ora la palla passa al club monegasco che dovrà dare il via libera accettando l’offerta.

CALCIOMERCATO MILAN, GUIRASSY-BORUSSIA DORTMUND RISCHIA DI SALTARE

Il calciomercato Milan si sposta in attacco. Ormai si è capito, Alvaro Morata è il famoso “Mister X” di cui ha parlato Zlatan Ibrahimovic durante la conferenza stampa di presentazione di Fonseca. La chiamata dell’ex punta svedese allo spagnolo ha convinto il Capitano delle Furie Rosse, ma adesso non è il momento: Morata ha in testa solamente la finalissima di Euro 2024, in programma domenica contro l’Inghilterra.

Vi ricordate invece di Guirassy? L’attaccante dello Stoccarda è stato accostato al Milan solo nelle prime settimane di mercato, dopodiché il Borussia Dortmund ha bussato alla porta dei rivali nazionali e ha portato nelle casse del club la clausola rescissoria per la cessione. Fino a qui tutto bene se non fosse che durante le visite mediche, come si legge dal comunicato del Borussia, non tutto è andato secondo i piani: “Durante le visite mediche sostenute da Serhou Guirassy, ​​è stato scoperto un problema che necessita di ulteriori chiarimenti“.

CALCIOMERCATO MILAN, L’ARABIA TENTA BENNACERE E ADLI

Ci sono anche cessioni per quanto riguarda il calciomercato Milan. Isamel Bennacer e Yacine Adli sembravano punti fermi da cui ripartire dopo l’era Pioli, almeno fino a qualche giorno fa. Il mercato arabo sta per aprirsi, per l’esattezza il 17 luglio, e le sirene cominciano a sentirsi in lontananza.

Abbiamo visto che rifiutare i tantissimi milioni dei club dell’Arabia Saudita non è semplice, per questo i rossoneri non mettono paletti. Se i propri giocatori vorranno partire, ci si siederà intorno ad un tavolo e se ne discute. Su Bennacer le voci sono ricorrenti già dal possibile approdo di Pioli all’Al Ittihad, poi saltato, ma a quanto pare la trattativa per l’ex Empoli era slegata all’ex tecnico rossonero. Piccola parentesi, ad allenare il club giallonero sarà Laurent Blanc.

Per Adli invece l’accostamento alla Saudi Pro League è molto più recente. Secondo Matteo Moretto, l’Al-Sadd Sports Club avrebbe addirittura già presentato un’offerta ufficiale al Milan, ma il calciatore al momento non sembra interessato. Seguiranno aggiornamenti.











