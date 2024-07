CALCIOMERCATO MILAN NEWS: EMERSONON ROYAL HA L’ACCCORDO IN TASCA

In seguito all’infortunio di Florenzi, il Milan ha intensificato i contatti per Emerson Royal. Il Tottenham ha abbassato la richiesta iniziale, scendendo da 20 milioni a 18 milioni di euro, inclusi i bonus. Il terzino brasiliano è fortemente motivato a trasferirsi in rossonero e ha già raggiunto un accordo per un contratto di 5 anni con Moncada e Furlani. Secondo fonti esclusive di calciomercato, il Milan ha presentato recentemente una seconda offerta di 14 milioni di euro.

Tuttavia, il Tottenham non ha ancora accettato, chiedendo 15 milioni garantiti più 3 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Le trattative continuano con ottimismo e sembra che un accordo possa essere raggiunto a breve. Nuovi contatti tra i club sono previsti nelle prossime ore, con il Milan determinato a chiudere l’affare rapidamente. Moncada, che segue Emerson da anni, vede nel brasiliano il rinforzo ideale per Fonseca e per la fascia destra. Dopo Morata e Pavlovic, il Milan punta deciso su Emerson.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SI ATTENDE L’ANNUNCIO PER PAVLOVIC

Nel frattempo, il Milan ha concluso l’affare per Strahinja Pavlovic. Il robusto difensore centrale serbo è arrivato in Italia ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura con i rossoneri. Il lavoro coordinato tra Moncada a Milano e Furlani negli Stati Uniti, impegnato nella tournée estiva della squadra, ha portato i suoi frutti. Ieri sera, il Milan ha raggiunto un accordo di calciomercato di massima con il Salisburgo per il difensore classe 2001: i dettagli burocratici sono ormai risolti e l’operazione è stata chiusa con successo. Si attende solo la firma del contratto e l’annuncio ufficiale, previsti nelle prossime ore.

Pavlovic è cresciuto nel vivaio del Partizan Belgrado. A soli 19 anni è stato acquistato dal Monaco, dove però non è riuscito a imporsi. Successivamente, è stato ceduto in prestito al Cercle Bruges e poi al Basilea. Nell’estate del 2022, il Salisburgo ha deciso di investire 7 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo. Dotato di un mancino raffinato, Pavlovic può giocare come difensore centrale, preferibilmente sul lato sinistro, in una linea a quattro, o come esterno sinistro in una difesa a tre. Può anche essere schierato come terzino sinistro, sebbene questa sia una soluzione meno frequente. Con i suoi 194 centimetri di altezza, Pavlovic è un difensore potente e imponente, noto per la sua capacità di dominare gli avversari.