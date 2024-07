Calciomercato Napoli News/ Gilmour per il centrocampo. Folorunsho rinnova, Gaetano saluta (21 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, IL NUOVO NOME DALLA PREMIER LEAGUE

Il calciomercato Napoli ha un nuovo nome per il centrocampo ed è una vecchia conoscenza di Antonio Conte. Allenato già ai tempi del Chelsea, Billy Gilmour è finito sui taccuini degli osservatori azzurri probabilmente proprio grazie alla segnalazione del tecnico pugliese.

Calciomercato Fiorentina News/ Colpani si avvicina con l'addio di Amrabat. Idea Ogbonna (21 agosto 2024)

Il suo ruolo sarebbe quello di vice Lobotka ma la sua grande duttilità potrebbe vederlo impiegato anche in altri slot di centrocampo. Gilmour milita attualmente nel Brighton e Roberto De Zerbi, ora al Marsiglia, ha lavorato molto sullo scozzese impiegandolo con una certa regolarità.

I Seagulls però hanno respinto le prime richieste da parte del Napoli che però non demorde e resta alla finestra. D’altronde è abbastanza chiaro come la dirigenza voglia accontentare in tutti i modi possibili Antonio Conte, portando in Campania tutti i suoi prediletti (in attesa di Lukaku),

Calciomercato Milan News/ Si complica Fullkrug! Camarda, rinnovo fino al 2027 (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, LE ALTRE SITUAZIONI: DA FOLORUNSHO A GAETANO

Il calciomercato Napoli passa anche dalle scelte interne. Antonio Conte è stato chiaro su molti giocatori, definendo di fatto il loro futuro in base a quanto ho visto a Dimaro. Ad esempio, Walid Cheddira sembra partire in netto vantaggio rispetto a Giovanni Simeone, vicino alla Lazio, facilitando così la permanenza dell’ex Frosinone.

A proposito di giocatori rientrati dal prestito, due strade opposte per Folorunsho e Gaetano. Il primo, convocato anche da Spalletti per gli Europei in Germania, sembra essere perfetto per Antonio Conte disponendo della qualità e fisicità giusta, come dimostrato a Verona. Discorso diverso invece per Gaetano.

Calciomercato Lazio News/ Gila, il Real Madrid piomba sul difensore. Viva la pista Simeone (20 luglio 2024)

Dopo qualche ventato d’ottimismo circa la sua permanenza, ora il figliol prodigo sarebbe più orientato verso l’addio. Il Cagliari, club dove ha passato gli ultimi mesi in prestito facendo bene sotto la guida di Ranieri, si è fatto di nuovo avanti per un prestito ma Lazio e Fiorentina sembrano interessate a fare un’offerta a titolo definitivo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA