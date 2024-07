Calciomercato Lazio News/ Gila, il Real Madrid piomba sul difensore. Viva la pista Simeone (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO, IL REAL MADRID (RI)VUOLE GILA

Il calciomercato Lazio ha visto fin qui ben sei acquisti. Da Tchaouna a Castrovilli, da Dele-Bashiru a Noslin passando per Nuno Tavares. Raramente i biancocelesti sono stati così attivi in una sessione di mercato, senza dimenticare che è cambiato anche l’allenatore con l’arrivo di Baroni al posto di Tudor.

La Lazio però deve tenere in conto anche la possibilità di cedere qualcuno. Uno dei nomi più ambiti è Mario Gila, difensore cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e che potrebbe finire proprio a vestire Blancos per le prossime stagioni. Secondo As, giornale spagnolo, il Real starebbe pensando al giocatore della Lazio in quanto detiene ancora il 50% del cartellino.

Nel 2022, infatti, il Real aveva ceduto a 6 milioni solamente metà del cartellino alla Lazio e dunque basterebbe la metà della valutazione del giocatore per riportarlo al Santiago Bernabeu. La partenza di Rafa Marin al Napoli, di Nacho in Arabia e il mancato acquisto di Yoro hanno fatto scattare un campanello d’allarme in casa Madrid.

CALCIOMERCATO LAZIO, SIMEONE IN BIANCOCELESTE?

Il calciomercato Lazio ha bisogno di un centravanti. L’addio di Ciro Immobile e i dubbi sulle qualità di Taty Castellanos, accostato più volte al Girona, obbliga i biancocelesti a dover rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi associati alla Lazio c’è anche quello di Giovanni Simeone del Napoli.

Attaccante mobile argentino, il calciatore con un passato al Verona è ben visto dall’ambiente di Formello che potrebbe affondare il colpo per assicurarsi il giocatore. D’altronde, Simone è fuori dal progetto Napoli di Antonio Conte che preferirebbe di gran lunga l’ex Frosinone Cheddira.











