CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: MCTOMINAY TRATTATIVA POSSIBILE

Il calciomercato del Napoli, dopo il mancato arrivo di Marco Brescianini passato dal Frosinone all’Atalanta, è la firma di Neres che lunedì sosterrà le visite mediche, sta lavorando per portare in squadra lo scozzese Billy Gilmour dal Brighton. Ma le ambizioni del club non si fermano qui: l’allenatore Antonio Conte ha espresso il desiderio di avere in squadra anche un connazionale di GIlmour ovvero Scott McTominay (classe 1996). Il centrocampista ha già dato il suo consenso a un possibile trasferimento in Italia.

Cresciuto nelle giovanili del Manchester United, McTominay ha collezionato finora 253 presenze con la prima squadra, segnando 29 gol, fornendo 8 assist e ricevendo 41 ammonizioni. Nel suo palmarès figurano una Coppa d’Inghilterra e una Supercoppa inglese. Il Manchester United è disposto a cederlo e sta trattando con il Paris Saint-Germain per l’uruguaiano Manuel Ugarte (classe 2001, ex Sporting), che non è stato convocato da Luis Enrique per la partita di stasera a Le Havre, valida per la prima giornata del campionato francese.