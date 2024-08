CALCIOMERCATO NAPOLI, OSIMHEN VERSO PARIGI

Il calciomercato Napoli continua ad avere Victor Osimhen come protagonista principale della sessione estiva. Se non si muove il nigeriano gli azzurri non potranno fare mercato, a partire dall’attaccante con Romelu Lukaku che scalpita per ritrovare Antonio Conte.

Intanto l’Aston Villa si è unita alla corsa per l’attaccante belga, sperando di approfittare del fatto che il Napoli ha al momento le mani legate da Osimhen. Ma a proposito, quale sarà il futuro del capocannoniere dello storico terzo Scudetto?

Secondo Il Mattino, non ci sono dubbi: il giocatore vuole il Paris Saint-Germain, rifiutando ogni proposta dalla Premier League. Il Chelsea ha provato ad inserirsi approfittando di Lukaku mentre l’Arsenal ha provato a dire la propria negli ultimi giorni.

Nessuna squadra inglese ha però convinto Osimhen che vuole a tutti i costi il PSG. Da togliere tra le pretendenti a questo punto anche l’Arabia Saudita, ma finché non arriva la vera e propria proposta i partenopei non potranno affondare il colpo per Lukaku.

CALCIOMERCATO NAPOLI, E SE ARRIVA MATETA?

Il calciomercato Napoli potrebbe avere però un clamoroso ripensamento per l’attacco, ma procediamo con ordine. Al momento il reparto dei centravanti è quasi totalmente in vendita, anche se ufficialmente nessuno è ancora partito.

Su Osimhen già ci siamo espressi, su Cheddira ci sono varie squadre interessante (Espanyol e Bologna) mentre per Simeone c’è sempre l’idea Lazio. A questo punto l’unico sicuro di restare è Raspadori, impiegato parecchio da Conte con buone prestazioni e un gol contro il Brest.

Sembra tutto apparecchiato per una partenza di massa e l’arrivo di Lukaku, con cui il Napoli ha già un accordo. Secondo il The Sun, tabloid britannico, i partenopei avrebbero messo nel mirino anche un altro attaccante simile per caratteristiche a Lukaku.

Si tratta di Jean-Philippe Mateta, punta del Crystal Palace che si sta mettendo in mostra in queste Olimpiadi Parigi 2024 con tanto di gol decisivo nel match dei quarti di finale contro l’Argentina di Mascherano. Il classe 1997 è reduce anche da un’ottima stagione in Premier League.

Nel massimo campionato inglese, Mateta ha siglato la bellezza di 16 gol in 35 partite fornendo anche 5 assist. Era dal 2018/2019 che Mateta non segnava almeno 14 reti in campionato, addirittura cinque stagioni fa.