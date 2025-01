Calciomercato Serie A News: Eric Garcia rinforzo in difesa per il Como

Il calciomercato Serie A continua a battere colpi tra le squadre che vogliono continuare a lottare fino a fine stagione per raggiungere la salvezza, tante trattative in corso sia in entrata che in trasferta per giocatori di diverso livello e nomea anche a livello europeo e non solo italiano. La squadra che sta concludendo più operazioni e non ha intenzione di fermarsi è il Como di Cesc Fabregas che vuole salvarsi nel suo primo anno di Serie A per poi poter continuare con il suo progetto e creare una squadra che negli anni possa competere con le più forti del nostro campionato.

Dopo la vittoria per 4-1 con l’Udinese nel segno di uno dei nuovi arrivi del mercato di gennaio Assane Diao, è arrivata la notizia che la squadra lariana avrebbe offerto 10 milioni di euro al Barcellona, con cui sappiamo esserci un rapporto preferenziale per via del passato di Fabregas, per Eric Garcia, difensore centrale spagnolo nato nel 2001 con un passato nel Manchester City ma che tornato a casa non ha mai trovato spazio. Il giocatore ha collezionato 11 presenze ma il ritorno in campo di Araujo gli prospetta dei mesi difficili senza giocare, queste devono essere state le parole usate da Fabregas per convincere il ragazzo nel colloquio fatto tra i due oltre alla presentazione del progetto Como.

Calciomercato Serie A News: Joel Pohjanpalo verso il ritorno in Serie B e tutte le altre operazioni in Serie A

Una cessione che potrebbe sconvolgere il calciomercato Serie A è quella di Joel Pohjanpalo, l’attaccante finlandese del Venezia nonché suo capitano, infatti sembra che possa essere ceduto dai lagunari per soli 4 milioni al Palermo che però ne offre 2,5 per avere un attaccante che nelle scorse stagioni in Serie B ha realizzato tantissimi gol e che permetterebbe ai rosaneri di sperare ancora nella promozione. La punta ha disputato 19 partite trovando 6 gol e la sua cessione potrebbe sembrare un segnale di arresa da parte del Venezia, a meno di un clamoroso acquisto.

Altre trattative di calciomercato Serie A stanno andando avanti tra le squadre, con il Parma che ufficializza l’acquisto di Jacob Ondrejka, esterno destro del Royal Antwerp forse per sostituire Man, Gabriele Zappa rinnova il suo contratto con il Cagliari fino al 2030, su di lui c’è l’interesse di diverse squadre di Serie A, e Fodè Ballo-Touré che rescinde il suo contratto con il Milan e potrebbe accasarsi al Monza a parametro zero. Ultima operazione di mercato che in realtà è solo una suggestione è quella che riguarda Mario Balotelli in rotta con il Genoa con cui potrebbe rescindere il suo contratto, ad offrire un contratto all’ex Inter e Milan è stato il Trapani, squadra che milita in Serie C ma per cui difficilmente Balotelli accetterà di giocare.