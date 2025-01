Calciomercato Udinese News: ufficiale Valentin Gomez, si tratta Jackson Tchatchoua con il Verona

Il calciomercato Udinese si appresta ad ufficializzare il terzo colpo della sua sessione invernale, dopo Egil Selvik portiere norvegese arrivato dal Haugesund a titolo gratuito e Oumar Solet difensore francese preso a parametro zera dal Red Bull Salisburgo, ha concluso la trattativa con il Velez Sarsfield per l’acquisto di Valentin Gomez, difensore centrale 2003 argentino che quest’anno ha guidato la difesa della squadra che ha vinto il campionato in 37 partite trovando anche 1 gol. La squadra friulana ha superato l’interesse di Lazio, Bologna e diversi club europei e si è assicurata le prestazioni del calciatore con un’offerta da 9,5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita di Gomez in favore del Velez.

DIRETTA/ Udinese Empoli Primavera (risultato finale 1-1): Bacci pareggia i conti (22 gennaio 2025)

L’altra zona di campo dove la dirigenza dell’Udinese sta lavorando è quella della fascia destra dove il titolare Kingsley Ezhibue sarà a lungo fermo per un infortunio rendendo quindi imprescindibile l’aggiunta di un giocatore di livello per sostituirlo. Il profilo che più sembra aver convinto l’Udinese è quello di Jackson Tchatchoua, classe 2001 belga dell’Hellas Verona con cui ha disputato 19 partite realizzando 1 gol e 2 assist, i gialloblu sparano alto per la cessione ma i friulano potrebbero cercare di inserire contropartite tecniche per abbassare il costo

DIRETTA/ Como Udinese (risultato finale 4-1): autogol di Bijol, poi Nico Paz! (20 gennaio 2025)

Calciomercato Udinese News: Jean Carlos Silva e Mad Roerslev le alternative per la fascia

Le alternative che il calciomercato Udinese sta seguendo non vengono dal nostro campionato e corrispondono a quei profili a cui in questi anni la gestione Pozzo ci ha abituati, il primo nome è Jean Carlos Silva, esterno spagnolo di origine brasiliana che gioca nel Rakow in Polonia, campionato da cui il tecnico Kosta Runjaic arriva, e che in questa stagione ha giocato 18 partite trovando 5 gol e 1 assist. Su brasiliano però è forte l’interesse di alcuni club americani della MLS ma l’apprezzamento dell’allenatore e la cifra dell’affare che non sarebbe eccessivamente alta potrebbe convincere l’Udinese a completare l’operazione in breve tempo.

Okoye inchiesta scommesse/ Indagine della Procura per un’ammonizione sospetta (17 gennaio 2025)

La seconda alternativa del calciomercato Udinese per sostituire Ezhibue sulla fascia destra è Mad Roerslev, estero destro venticinquenne del Brentford con cui in questa stagione ha collezionato 18 presenze e contribuito con 2 assist, e che con l’arrivo di Michael Kayode potrebbe essere lasciato partire più facilmente dal club inglese. Roerslev è valutato intorno ai 12 milioni ma la dirigenza dell’Udinese è convinta di poter abbassare le richieste del Brentford facilitando così il suo arrivo in Italia.