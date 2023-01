Capricorno, Acquario e Pesci, Oroscopo Paolo Fox 2023: Soliti Ignoti/ Le stelle

Quarta ed ultima puntata con le previsioni per l’oroscopo di Paolo Fox del 2023 che l’astrologo romano sta leggendo durante la diretta del programma di Rai 1 “Soliti Ignoti”, dedicato oggi alla Lotteria Italia con il suo premio da 5 milioni di euro in palio. Durante la diretta ha già letto le previsioni per gli altri segni, iniziando da Ariete, Toro e Gemelli, e continuando dopo un po’, prima con Cancro, Leone e Vergine, e poi con Bilancia, Scorpione e Sagittario. Cosa attende, dunque gli amici di Capricorno, Acquario e Pesci? Scopriamolo subito con le previsioni per l’oroscopo del 2023 di Paolo Fox!

Oroscopo Paolo Fox 2023: Capricorno

Un anno in cui nessuno vi butta giù, cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2023. La cosa più importante per voi è sapere che se avete un’idea dovete svilupparla molto bene, e forse l’unico consiglio è di circondarvi di persone serie che sanno fare il loro lavoro. Avete la mania del controllo ed è molto bello, e più vi intestardite in un progetto e più volete conferme alle vostre idee, ma potreste cambiare gruppo, entourage, e pensare di variare qualcosa nel vostro lavoro. Giove torna attiva da maggio, e fino a luglio splenderà, grandi problemi dal punto di vista professionale non ne avrete, ma è importante fare scelte giuste. Per l’amore marzo è un po’ strano per le relazioni che si sono incupite nel tempo, ma ad agosto con Marte e Giove in trigono sarà un successo!

Previsioni per gli Acquario dell’oroscopo 2023 di Paolo Fox

Acquario è il segno della libertà per antonomasia, e l’oroscopo di Paolo Fox del 2023 sembra essere veramente positivo! Saturno invita ad ascoltare con molta attenzione, e adesso a gennaio c’è Venere per l’amore. Sarà un mese molto importante se siete a caccia di qualcosa di nuovo, secondo il famoso astrologo romano. Le novità quest’anno ci sono soprattutto nella prima parte, mentre invece dal punto di vista sentimentale i rapporti infelici potrebbero in estate incrinarsi un pochino, con Venere in opposizione che vi spingerà a rivolere la vostra libertà.

Oroscopo Paolo Fox 2023: cosa attende i Pesci

Infine, per i Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox del 2023 prevede un Saturno bellissimo nel segno che da marzo renderà le idee ottime. L’estate sarà fantastica per i creativi e per chi vuole fare grandi scelte. Forse ci sono delle persone che non vi hanno dato e in amore alcune relazioni andranno rinforzate, anche perché quest’anno volete il massimo ed avere Giove favorevole vi rende uno dei segni più forti. Ci sarà una grande voglia di rimettervi in gioco e superare una piccola crisi. Nelle relazioni dovete stare attenti a non dare troppo in cambio di poco, Venere vi aiuta a febbraio a ritrovare l’amore se avete perso qualcosa.











