CdM oggi: proroga stato emergenza al 31 gennaio/ Decreto Covid, ecco cosa cambia

Questa sera alle 20.30 il Governo Conte dovrebbe riunirsi in un nuovo Consiglio dei Ministri per varare il decreto sulla proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021: come annunciato già la scorsa settimana dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte – e confermato oggi in Parlamento dal Ministro della Salute Roberto Speranza – il Governo punta a mantenere la “cornice istituzionale” atta ad affrontare le emergenze della pandemia nelle settimane in cui l’aumento dei contagi è significativo (anche se non paragonabile ancora, per fortuna, all’emergenza del servizio sanitario nazionale). Secondo fonti di Governo all’Ansa, il CdM si terrà alle 20.30 e dovrebbe approvare il Decreto Covid in scadenza al 15 ottobre prossimo, portando la data di scadenza dello stato d’emergenza al primo mese del nuovo anno 2021: domani ci sarà invece l’incontro tra governo e Regioni e solo dopo il nuovo Dpcm con la ‘stretta’ per il contenimento del Covid-19 verrà firmato dal Premier Conte (obbligo mascherine all’aperto, maggiori controlli su esercizi e locali ma nessun coprifuoco). Come hanno ribadito tanto Conte quanto i Ministri Speranza e Gualtieri, non vi sarà alcun lockdown anche se potrebbero esserci restrizioni ulteriori nel caso di “scenario avverso”: come citato nella bozza del NaDef approvato ieri nell’altro CdM convocato a Palazzo Chigi, «Nello scenario di rischio, a differenza di quanto ipotizzato nello scenario tendenziale, la ripresa dei contagi osservata a partire da agosto si aggraverebbe sensibilmente nei mesi finali del 2020, portando anche al raggiungimento di livelli di guardia in termini di ricoveri ospedalieri. Ciò indurrebbe il Governo a reintrodurre chiusure selettive di alcuni settori e misure di distanziamento sociale».

PROROGA STATO D’EMERGENZA: ECCO COSA CAMBIA

Con una triplice nota dei gruppi di maggioranza alla Camera, viene richiesto al Governo «provvedere affinché su tutto il territorio nazionale sia introdotto l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto per l’intero arco della giornata»; «proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021»; il terzo impegno invece riguarda il «verificare le necessità di individuare ulteriori misure di prevenzione». Palazzo Chigi inoltre conferma, smentendo le anticipazioni emerse negli scorsi giorni, «non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, né di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco». Oggi nell’informativa alle Camere, il Ministro Speranza ha ribadito la motivazione dietro alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021: «La sfida è ancora aperta e tutto viene rimesso in discussione ogni giorno. Bisogna continuare sulla linea della prudenza che ci ha guidato fino a ora. Per questo il presidente Conte ha già annunciato che lo stato d’emergenza va avanti fino al 31 gennaio. Valutazione che corrisponde allo stato del Paese, l’emergenza non è finita». Non solo, Speranza sottolinea come «per noi è fondamentale mantenere l’impalcatura istituzionale che vede la Protezione Civile, il Commissario Arcuri, il ruolo del Cts, tutti al centro delle decisioni per l’emergenza Covid. Questa impalcatura pur nella difficoltà delle situazioni ha funzionato e ci ha consentito una maggiore rapidità d’intervento dinanzi alle emergenze che avevamo davanti».



