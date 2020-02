C’è posta per te/ Diretta e storie 15 febbraio: Emma e i giudici di Tu sè que vales

Dopo la pausa per il Festival di Sanremo 2020, sabato 15 febbraio, in prima serata su canale 5, torna in onda C’è posta per te. Per la nuova puntata dello show del sabato sera campione d’ascolti, Maria De Filippi ha messo su un cast di ospiti eccezionale che strapperà sorrisi al pubblico, farà divertire, ma anche emozionare i telespettatori. Dopo aver portato nel suo studio attori del calibro di Johnny Depp, Antonio Banderas e Luca Argentero, conduttrici importanti come Mara Venier e calciatori famosi come Ciro Immobile, per la quinta puntata della sua trasmissione che, in onda da vent’anni, continua ad essere una delle più amate della televisione italiana, Maria De Filippi ha deciso di giocare in casa. Chi saranno, dunque, gli ospiti? Andiamo a scoprire tutti i nomi.

Gli ospiti di C’è posta per te del 15 febbraio

Due sorprese animeranno la quinta puntata di C’è posta per te. A regalare una serata indimenticabile ai protagonisti delle storie saranno alcuni dei nomi più amati del mondo dello spettacolo italiano. Nello studio di c’è posta per te, infatti, arriverà la giuria di Tu sì que vales. Maria De Filippi che, per l’occasione, indosserà solo gli abiti di conduttrice e non di giudice, darà il benvenuto all’amica Sabrina Ferilli e ai colleghi Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari, fresco vincitore de Il cantante mascherato anche se non si sa se la registrazione sia precedente alla sua partecipazione al programma di Milly Carlucci. “Con dei giudici così non può che essere una quinta puntata imperdibile”, si legge sulla pagina Instagram dello show. Ospite della serata, poi, sarà Emma Marrone che, per la prima volta, sarà accompagnata da papà Rosario, il suo punto di riferimento più importante insieme alla mamma. “Bella, solare e semplicemente unica: Emma Marrone insieme a suo papà saranno ospiti speciali nella quinta puntata di C’è posta per te”, si legge nella didascalia del video che anticipa la presenza di Emma.

Le storie di C’è posta per te

Quali saranno, invece, le storie delle persone che hanno chiesto aiuto alla redazione di C’è posta per te per ricucire i rapporti con i genitori, con i fratelli o per cercare di salvare un amore interrotto? Finora, tra le storie che hanno maggiormente appassionato il pubblico ci sono sicuramente quelle di Giuseppe che cercava Giovanna dopo 70 anni, ma anche quella di Marisa, malata di sclerosi multipla che ha sorpreso il marito facendogli incontrare Giulia Michelini per ringraziarlo del sostegno e dell’amore che le dimostra ogni giorno. E ancora la storia di Valeria e Giuseppe, tornati insieme dopo una convivenza interrotta. Anche questa sera, dunque, saranno le storie d’amore a conquistare maggiormente il pubblico?



