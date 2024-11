La Regione Emilia Romagna ha un nuovo presidente; il suo nome corrisponde a Michele De Pascale, esponente del centrosinistra. Già prima del verdetto delle urne la sua candidatura era data per favorita rispetto all’avversaria esponente del centrodestra, Elena Ugolini e – diversamente da quanto spesso accade – i favori del pronostico sono stati rispettati. Ora tanto lavoro e impegno, ma sicuramente anche tanta soddisfazione da condividere con i compagni d’avventura e soprattutto con gli affetti più cari ovvero la moglie Laura Casadio e i suoi due figli.

RISULTATI ELETTI AVS UMBRIA, NOMI CONSIGLIERI ELEZIONI REGIONALI 2024/ Voti preferenze e seggi con Proietti

Trattandosi di un uomo di politica, Michele de Pascale tenta di mantenere alto il livello di privacy a proposito della sua vita privata e sentimentale. Sappiamo però che il nuovo presidente della Regione Emilia Romagna è sposato da 11 anni – precisamente dal 2013 – con la moglie Laura Casadio. La consorte non è totalmente estranea al mondo della politica dato che – come riporta Wikipedia – suo padre Claudio Casadio risulta essere ex presidente della Provincia di Ravenna.

RISULTATI ELETTI M5S EMILIA ROMAGNA, NOMI CONSIGLIERI REGIONALI 2024/ Voti preferenze e seggi con De Pascale

Michele De Pascale e sua moglie Laura Casadio: l’amore condito dalla nascita di due figli

Ad impreziosire l’amore tra Michele De Pascale e sua moglie Laura Casadio, dopo il grande passo del matrimonio, è da annoverare la nascita di ben due figli. Per quanto concerne le curiosità di carattere professionale, poche sono le informazioni reperibili a proposito della moglie di Michele De Pascale, nuovo presidente della Regione Emilia Romagna. Come cita Il Resto del Carlino, Laura Casadio sarebbe una stimata avvocata.