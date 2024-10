Tutto su Valentina, la dama del trono over di Uomini e Donne

Valentina è tra le nuove dame del trono over di Uomini e donne. Con la sua chioma di capelli e il suo sorriso, Valentina ha colpito sia Andrea che Mario Verona. Con entrambi ci sono stati dei baci anche se il rapporto con i due è molto diverso. Se con Mario, il rapporto è più leggero e divertente, con Andrea, invece, c’è un feeling diverso.

“Andrea mi ha colpito fin da subito. Ho avvertito una speciale energia. Sentivo che aveva qualcosa da raccontarmi. Io sono molto empatica. Sono una spugna che assorbe tutto. Anche un po’ crocerossina. Ahimè. Esco la prima sera con Andrea. Sono stata travolta da uno tsunami di emozioni. Ci siamo baciati ed ero contento. Lui risente della situazione, ha la paura del giudizio esterno. Tutta questa settimana, l’ho sentito distante, ansioso”, ha spiegato Valentina che non nasconde di volere accanto una persona più allegra.

Valentina ancora tra Mario Verona e Andrea

Nella puntata di Uomini e Donne del 25 ottobre 2024, Valentina torna ad accomodarsi al centro dello studio per confrontarsi con Andrea che Maria De Filippi definisce “pesantone” e Mario Verona con cui i baci continuano. “Mario sei tranquillo se Valentina esce anche con Andrea?”, chiede la conduttrice ricevendo una risposta affermativo. “Non mi scoccia“, dice Mario.

“Lui ha un controllo delle emozioni quasi agghiacciante e sicuramente non è scattato qualcosa.. Noi ci divertiamo, è come se fossimo amici da sempre ed è come se, volendoci bene, non volessimo chiudere il rapporto e non vederci più”, dice Valentina. “Mario, mi dicono che siete degli amici che si baciano”, commenta Maria De Filippi. “Si vabbè, baci a stampo”, dice la dama ma Mario interviene sostenendo che ci sono stati dei baci.

